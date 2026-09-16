Cijene usluga lete u nebo! Smještaj u samo tri mjeseca poskupio gotovo 50 posto

Indeks cijena uslužnih djelatnosti u drugom tromjesečju 2026. godine porastao je za 7,6 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, te za 5,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). U odnosu na isto tromjesečje 2026. godine, najviše su, za čak 20,7 posto, porasle cijene u djelatnosti vodenog prijevoza, navodi se u priopćenju DZS-a objavljenom u utorak.

Potom su na godišnjoj razini najviše rasle cijene u izdavačkoj djelatnosti (10,8 posto), te u proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (10,5 posto).

DZS je naveo da na godišnjoj razini cijene nisu pale ni u jednoj uslužnoj djelatnosti.

U odnosu na prvo tromjesečje 2026. godine, najviše su porasle cijene u djelatnosti smještaja, za čak 49,7 posto.

Potom su najviše rasle cijene u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (za 15,6 posto) te u djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja i ostalih rezervacijskih usluga (za 12,6 posto).

U odnosu na prvo tromjesečne ove godine, cijene su u drugom tromjesečju najviše pale u djelatnostima ostalih stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (za 4,0 posto), potom u poslovanju nekretninama (za 1,7 posto) te računalnog programiranja i savjetovanja (za 1,5 posto).