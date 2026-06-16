Cijene zlata pale na najniže razine! Ova su dva ključna udarca uzdrmala tržište

Cijene zlata i srebra pale su na najniže razine u posljednja dva mjeseca, pod pritiskom snažnog američkog dolara i rastućih prinosa na obveznice. Ulagači su zabrinuti zbog mogućnosti da će američka središnja banka (Fed) zadržati visoke kamatne stope dulje od očekivanog, što smanjuje privlačnost plemenitih metala koji ne donose prinos, prenosi Forbes.com.

Ova korekcija, koja je spustila cijenu zlata na oko 4.165 dolara po unci - čak 25 posto ispod rekordne razine od gotovo 5.600 dolara zabilježene u siječnju - potaknuta je s dva istovremena šoka. Prvi je stigao s eskalacijom sukoba između SAD-a i Irana, što je poremetilo opskrbu naftom kroz Hormuški tjesnac i gurnulo cijene energenata 23,5 posto više na godišnjoj razini. Viša inflacija, koja je u svibnju dosegnula 4,2 posto, ugušila je nade u skoro smanjenje kamatnih stopa. Drugi udarac stigao je s američkog tržišta rada. Izvješće je pokazalo da je u svibnju otvoreno 172.000 novih radnih mjesta, dvostruko više od očekivanja, što je izbrisalo preostale argumente za monetarno popuštanje. Vjerojatnost da će Fed podići stope do prosinca sada se procjenjuje na 70 posto.

Unatoč kratkoročnoj volatilnosti, dugoročni trendovi ukazuju na postojanu potražnju. Prema podacima Svjetskog vijeća za zlato, globalna potražnja u prvom kvartalu 2026. dosegnula je rekordnih 1.231 tonu. Najveći pokretač bile su središnje banke, koje su u svoje rezerve dodale neto 244 tone, što je iznad petogodišnjeg prosjeka. Kina je nastavila svoj niz kupnje osamnaesti mjesec zaredom, dok je i Poljska značajno povećala svoje zlatne rezerve. Ovaj strateški potez takozvanog "pametnog novca" pokazuje da najveće svjetske financijske institucije vide zlato kao ključnu zaštitu od valutnih deprecijacijacija i geopolitičkih rizika, neovisno o trenutnim odlukama Feda. Njihova aktivnost stvara snažan temelj koji ublažava pritisak stvoren odljejevima iz zapadnih ETF fondova.

Sastanak Feda 16. i 17. lipnja bit će prvi koji će voditi novi predsjednik Kevin Warsh. Iako tržišta s 97-postotnom sigurnošću očekuju da se stope neće mijenjati, ključna informacija bit će takozvani "dot plot" - grafikon koji otkriva projekcije članova odbora o kretanju stopa u budućnosti. Warsh je također najavio ukidanje prakse "forward guidance", odnosno davanja unaprijed signala o budućoj politici, što unosi dodatnu neizvjesnost. Unatoč trenutnom padu, vodeće investicijske banke poput Goldman Sachsa (5.400 USD) i JPMorgana (~6.000 USD) nisu povukle svoje optimistične cjenovne ciljeve za kraj godine, signalizirajući da ovu korekciju vide kao priliku za kupnju, a ne kao početak medvjeđeg tržišta.

*uz korištenje AI-ja