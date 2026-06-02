OPREZ PRIJE SVEGA

Htio ulagati u zlato i dionice pa ostao bez 170 tisuća eura

Piše HINA,
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je, od rujna 2025. do kraja svibnja 2026. godine 70-godišnjak iz Osijeka bio u kontaktu s nepoznatom osobom koja mu je, lažno se predstavljajući kao direktor tvrtke

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 70-godišnjaka iz Osijeka, u lažnom ulaganju u zlato i dionice, oštetio za više od 170 tisuća eura, izvijestila je policija u utorak.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je, od rujna 2025. do kraja svibnja 2026. godine 70-godišnjak iz Osijeka bio u kontaktu s nepoznatom osobom koja mu je, lažno se predstavljajući kao direktor tvrtke, obećavala veliku novčanu dobit ukoliko bude ulagao u zlato i dionice.

Tijekom daljnje komunikacije 70-godišnjak je, u nekoliko navrata, s ciljem investiranja i povrata uplaćenog novca na različite bankovne račune uplaćivao novac u iznosu većem od 170 tisuća eura.

U policiji ističu kako intenzivno tragaju za počiniteljem protiv kojeg podnose kaznenu prijavu osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, a građane upozoravaju da budu oprezni i ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju.

