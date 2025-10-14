Čileanski gradonačelnik Razmilic uslišio molbe Hrvata. Vraća festival stranih zajednica

Gradonačelnik Antofagaste Sacha Razmilic, koji je hrvatskih korijena, izvijestio je da će taj grad na sjeveru Čilea opet organizirati "Festival stranih zajednica" što zagovaraju tamošnji Hrvati.

Ulični festival, tijekom kojeg zajednice useljenika u narodnim nošnjama i glazbenim nastupima predstavljaju svoju baštinu, svojedobno je pokrenula hrvatska zajednica, ali je prekinut prije gotovo deset godina. Druge zajednice su ga pokušale ponovno pokrenuti, no bez uspjeha.

"Zbog različitih prioriteta i inicijativa koje smo morali provesti ove godine, ne možemo ga organizirati sada, ali u 2026. ćemo se svakako baviti tim projektom. Htio bih da to bude festival svih zajednica", rekao je Razmilic u video obraćanju objavljenom na portalu Time Line.

Razmilic, 48-godišnji inženjer, postao je gradonačelnik u listopadu 2024. Njegov djed, rođen 1911. godine na otoku Braču, doplovio je u Antofagastu gdje je poput stotina imigranata radio u rudnicima salitre.

U Antofagasti danas živi 400.000 stanovnika, među kojima brojni potomci hrvatskih doseljenika.

Andrea Sepúlveda Rosso je predsjednica hrvatske organizacije "Sociedad Croata SSMM". To društvo za uzajamnu pomoć osnovano je ondje prije 130 godina te su se u njega učlanjivali novopridošli emigranti, a za uzvrat dobivali osiguranje u slučaju nesreća za sebe i svoje obitelji. Danas se ono bavi očuvanjem hrvatske baštine, jezika i folklora.

"Jasno je da želimo Festival stranih zajednica u našem gradu, ali to ne ovisi o nama", izjavila je Sepúlveda Rosso.

Taj se festival ranije održavao u Parku Hrvatska, zelenoj površini uz pješčanu obalu Tihog oceana, koja je nazvana u čast hrvatskih doseljenika. Uz park se nalazi i Avenija Hrvatska, također podsjedtnik na ljude koji su s nadom u bolji život tražili ondje posao u 19. i 20. stoljeću.

"Bilo bi idealno opet imati festival u Parku Hrvatska, no voljela bih da to bude dobro organiziran i veliki događaj", poručila je predstavnica Hrvata.

Rekla je da su sve strane zajednice dobrodošle.

"Mi, kao potomci doseljenika, ne možemo zatvoriti vrata niti jednoj zajednici", istaknula je.

U Čileu živi oko 200.000 osoba hrvatskog porijekla pa je to nakon Argentine zemlja s najbrojnijom hrvatskom dijasporom u Južnoj Americi.