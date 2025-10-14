Obavijesti

News

Komentari 0
POKRENULI GA HRVATI

Čileanski gradonačelnik Razmilic uslišio molbe Hrvata. Vraća festival stranih zajednica

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Čileanski gradonačelnik Razmilic uslišio molbe Hrvata. Vraća festival stranih zajednica
Foto: Facebook

Ulični festival, tijekom kojeg zajednice useljenika u narodnim nošnjama i glazbenim nastupima predstavljaju svoju baštinu, svojedobno je pokrenula hrvatska zajednica, ali je prekinut prije gotovo deset godina

Gradonačelnik Antofagaste Sacha Razmilic, koji je hrvatskih korijena, izvijestio je da će taj grad na sjeveru Čilea opet organizirati "Festival stranih zajednica" što zagovaraju tamošnji Hrvati.

Ulični festival, tijekom kojeg zajednice useljenika u narodnim nošnjama i glazbenim nastupima predstavljaju svoju baštinu, svojedobno je pokrenula hrvatska zajednica, ali je prekinut prije gotovo deset godina. Druge zajednice su ga pokušale ponovno pokrenuti, no bez uspjeha.

"Zbog različitih prioriteta i inicijativa koje smo morali provesti ove godine, ne možemo ga organizirati sada, ali u 2026. ćemo se svakako baviti tim projektom. Htio bih da to bude festival svih zajednica", rekao je Razmilic u video obraćanju objavljenom na portalu Time Line.

UHIĆENO 90 OSOBA Totalni kaos u Čileu, prekinuli utakmicu zbog nereda! Tukli se šipkama, bacali šok-bombe...
Totalni kaos u Čileu, prekinuli utakmicu zbog nereda! Tukli se šipkama, bacali šok-bombe...

Razmilic, 48-godišnji inženjer, postao je gradonačelnik u listopadu 2024. Njegov djed, rođen 1911. godine na otoku Braču, doplovio je u Antofagastu gdje je poput stotina imigranata radio u rudnicima salitre.

U Antofagasti danas živi 400.000 stanovnika, među kojima brojni potomci hrvatskih doseljenika.

Andrea Sepúlveda Rosso je predsjednica hrvatske organizacije "Sociedad Croata SSMM". To društvo za uzajamnu pomoć osnovano je ondje prije 130 godina te su se u njega učlanjivali novopridošli emigranti, a za uzvrat dobivali osiguranje u slučaju nesreća za sebe i svoje obitelji. Danas se ono bavi očuvanjem hrvatske baštine, jezika i folklora.

"Jasno je da želimo Festival stranih zajednica u našem gradu, ali to ne ovisi o nama", izjavila je Sepúlveda Rosso.

Taj se festival ranije održavao u Parku Hrvatska, zelenoj površini uz pješčanu obalu Tihog oceana, koja je nazvana u čast hrvatskih doseljenika. Uz park se nalazi i Avenija Hrvatska, također podsjedtnik na ljude koji su s nadom u bolji život tražili ondje posao u 19. i 20. stoljeću.

"Bilo bi idealno opet imati festival u Parku Hrvatska, no voljela bih da to bude dobro organiziran i veliki događaj", poručila je predstavnica Hrvata.

Rekla je da su sve strane zajednice dobrodošle.

"Mi, kao potomci doseljenika, ne možemo zatvoriti vrata niti jednoj zajednici", istaknula je.

U Čileu živi oko 200.000 osoba hrvatskog porijekla pa je to nakon Argentine zemlja s najbrojnijom hrvatskom dijasporom u Južnoj Americi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'
AFERA JAGODE

Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'

Branitelji Darko Lugarić i Stjepan Klasić svjedoče kako su izigrani s uzgojem jagoda, a za prevaru nitko nije odgovarao: Morali smo otići raditi u Njemačku da spasimo kuću i platimo kredit od kojeg nismo dobili novac
VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći
IZLETJELI S CESTE

VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025