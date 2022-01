Najstarija Đina, njezine kćeri Lu i Ana i njihova prijateljica Moka četiri su dame osječkog zoološkog vrta. One su čimpanze koje žive luksuzan život, prave su zavodnice, a timaritelj Dino Petrina (39) ih tretira baš onako kako svaka dama zaslužuje.

Dino u ZOO vrtu radi devet godina, a jedne od najdražih životinja s kojima ima priliku raditi su upravo čimpanze s kojima radi tri i pol godine. Nisu to bilo kakve čimpanze, već četiri ženke.

Kada Dino uđe u zatvoren prostor ZOO vrta, sve četiri mu se veselo obraduju i odmah pojure na vratašca kaveza. Kao da se natječu koja će ga prva pozdraviti i pružiti mu ruku. Ne čudi da je to tako s obzirom na to da im ovaj timaritelj čak daje manikure i pedikure.

- Pa Bože, cure su, trebaju i one manikuru! – rekao je kroz smijeh.

Iako mu sve četiri dopuštaju da se pretvori u manikira, neke to vole više od drugih. Tako mu je Ana dan ranije ukrala rašpicu za nokte kako bi, šale se iz ZOO vrta, sama sebi mogla napraviti manikuru.

- To je ustvari vrsta treninga da im se mogu lakše približiti i zadobiti njihovo povjerenje. Recimo, znaju imati rane na rukama koje ja sada mogu vidjeti. Same mi daju da ih vidim. Onda, po potrebi i sanirati – dodao je.

Osim što im brine o noktima, obožava se s njima i maziti. Tako one sjednu uz otvor kaveza i čekaju da im se Dino približi i pruži im malo pažnje.

Ipak, ove ženke su i prave zavodnice, a jedna ga je čak pokušala i 'poljubiti'.

- Bio je jedan stariji timaritelj, radio je s njima 30 godina. Jedan dan mi je rekao: 'Hej Dino, je l' te htjela Đina kada poljubiti? Zna te maziti po bradi, uhvati te za potiljak i samo te privuče i poliže te cijelog'. Mislio sam da se šali. Tri dana kasnije, stojim ja kod kaveza. Gleda mene Đina, gledam ja nju, i krene me maziti po bradi. Uhvati za potiljak i lagano krene privlačiti. Odmah sam znao što planira! Nisam znao kako reagirati, nisam joj htio dati da me obliže po ustima. Sagnuo sam glavu i cijelu mi je glavu oblizala – ispričao je kroz smijeh simpatični timaritelj.

Naravno, da bi im mogao postati ovako bliski prijatelj, Dino se dugo vremena morao truditi i na razne načine pridobiti njihovo povjerenje.

- U početku ih nisam mogao ni hraniti iz ruke, niti se približiti kavezu. One jesu drage prema meni sada, ali su u početku bile agresivne, jednostavno posesivne prema svome prostoru. Tako je prošlo dosta vremena dok me nisu pustile u svoju 'intimu'. To je išlo korak po korak kroz stotine ogrebotina i onda smo došli do toga da mi same pružaju ruke i da im mogu turpijati nokte – objasnio je Dino koji na glavi ima veliki ožiljak, podsjetnik na težak put stjecanja povjerenja ovih dama, ali put koji se na kraju isplatio jer nije odustajao.

Zbližili su se i kroz ukus u glazbu, tako im, između ostalog, Dino pušta rap, metal i rock'n'roll. Ipak, u zadnje vrijeme im je najdraže slušati Tram 11, kažu nam iz ZOO vrta.

- Puštam im sve, samo ne puštam narodnjake, a jako vole Brkove. Prvih nekoliko minuta uvijek budu mirne pa se malo uzbude i skaču – rekao je.

Najstarija je Đina koja ima 38 godina, a najmlađa Lu sa svojih 15. Još će se ova ekipa dugo maziti i družiti jer čimpanze u prosjeku žive 51 godinu, a u zoološkim vrtovima znaju živjeti i do 56. rođendana. Ipak, najvažnija je briga o njihovom zdravlju pa tako Dino naglašava da posjetitelji čimpanze ne bi smjeli hraniti. Makar bilo riječ o banani, ljudi imaju bakterije u tijelu od kojih se životinje mogu opasno razboljeti, a bez ovih dama nikako ne žele ostati.