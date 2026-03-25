'PRAVDA JE SPORA, ALI...'

Ćipe Mlinarić o presudi bivšem majoru JNA Mediću: 'Osuđen je jedan od krvnika iz Vukovara'

Piše HINA,
Ćipe Mlinarić o presudi bivšem majoru JNA Mediću: 'Osuđen je jedan od krvnika iz Vukovara'
Zagreb: Stipo Mlinarić o slučaju Jadrolinija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Mlinarić je istaknuo kako su i on i njegov saborski kolega Tomislav Josić osobno svjedočili na Županijskom sudu u Osijeku u procesu protiv Medića jer su u srbijanskim logorima proveli 9 mjeseci u kojima ih je Medić izravno ispitivao

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić u srijedu je izrazio zadovoljstvo presudom od 12 godina zatvora bivšem majoru JNA-a Vojislavu Mediću, ističući kako je pravda spora, ali dostižna i da mu je drago da je osuđen barem jedan od mučitelja vukovarskih branitelja, a ima ih još.

Mlinarić je istaknuo kako su i on i njegov saborski kolega Tomislav Josić osobno svjedočili na Županijskom sudu u Osijeku u procesu protiv Medića jer su u srbijanskim logorima proveli 9 mjeseci u kojima ih je Medić izravno ispitivao. Svi koji su prošli te logore doživljavali su strahovita maltretiranja, patnju i mučenja koji su ti ljudi provodili nad zarobljenim hrvatskim braniteljima, rekao je Mlinarić na konferenciji za novinare.

Visoki kazneni sud (VKS) pravomoćnom je presudom smanjio s 14 na 12 godina zatvora kaznu bivšem istražnom sudcu Vojnog suda u Beogradu Vojislavu Mediću zbog ratnog zločina nad zarobljenim vukovarskim braniteljima u srbijanskim koncentracijskim logorima Sremska Mitrovica i Stajićevo 1991. i 1992.

"Presudu sam pročitao, malo me je u jednom dijelu zasmetalo gdje sud u obrazloženju da smanji kaznu za dvije godine navodi da (Medić) nije počinio nikakvo djelo u RH, kao olakotnu okolnost i da se nije protiv njega vodio nikakav sudski postupak ili bilo što da je napravio u Republici Hrvatskoj. Pa nije ni mogao kad nije ni živio u njoj, živio je u Beogradu. Prema tome, ne vidim kakva bi to bila olakotna okolnost. Ali sve u svemu, pravda je spora, ali dostižna. Drago mi je da je presuđen bar jedan od tih mučitelja, a ima ih još", istaknuo je Mlinarić.

Kao predsjednik centra "Dr. Ivan Šreter" podsjetio je da su dosad podnijeli 16 kaznenih prijava za više od 180 osoba koje se sumnjiče za kaznena djela ratnog zločina. Iako je pohvalio rad svih institucija koje su radile na slučaju Medić, volio bi da je takvih slučajeva više.

Josić: Ispitivači u logorima bili su vojna lica i pripadnici KOS-a

" Agresiju na Republiku Hrvatsku vodila je i njome upravljala JNA. Što ja volim reći i naglasiti zvijezda petokraka. Ništa se bez njih nije moglo dogoditi. Nije se mogla dogoditi Ovčara, nisu se mogla dogoditi bilo koja druga smaknuća  bez znanja JNA. JNA je upravljala svim procesima u Republici Hrvatskoj, apsolutno sa svim", naglasio je Mlinarić dodajući da oni koji kažu da JNA i Srbija nisu vodili osvajački rat devedesetih, rade protiv interesa Hrvatske.

Istaknuo je i kako mnogi logoraši nisu dočekali pravdu, da umiru u prosjeku s 52, 53 godine, a nitko od njih, pa ni on sam, nije dobio nikakvu odštetu od države Srbije.

"Ja se nadam da će se to rješavati politički jer je u Poglavlje 23, u pregovorima Srbije s Europskom unijom, stavljeno da ne mogu zatvoriti to Poglavlje dok ne isplate ratnu odštetu i ratnim zarobljenicima. Svim političkim sredstvima ćemo se koristiti da se to dogodi jednog dana. Kad-tad. Za pet godina, za deset godina, za dvadeset godina kad Srbija bude ulazila u Europsku uniju, da ne može ući u Europsku uniju dok ne ispuni iz Poglavlja dvadeset tri ono što treba", rekao je Mlinarić.

Tomislav Josić (DP) podsjetio je kako u Beogradu na sudu za ratne zločine nije osuđen niti jedan vojnik niti se igdje spominje JNA.

"Ispada da su zločin na Ovčari napravili nekakvi pijani četnici, njih par koji su to sve sami smislili. Svi znamo da to nije bilo moguće bez organizacije vojske", istaknuo je Josić i dodao da ispitivači u logorima nisu bili civili nego vojna lica i pripadnici KOS-a koji su mučenjem i batinama tjerali ljude da potpisuju izjave na osnovu kojih su kasnije bili osuđivani.  Rekao i je da ne može reći da je zadovoljan s presudom Mediću, da bi volio da je kazna veća, "ali bolje i 12 godina, nego ništa", zaključio je Josić. 

Komentari 2
