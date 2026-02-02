Obavijesti

ZAKONSKA REGULACIJA DOČEKA

Ćipe: Ne može Tomašević od Zagreba raditi malu Jugoslaviju

Piše HINA,
Ćipe: Ne može Tomašević od Zagreba raditi malu Jugoslaviju
Zagreb: Stipo Mlinarić i Predrag Mišić o skandaloznom otkazivanju svečanog dočeka rukometaša | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za rukometaše je rekao da su najbolji hrvatski veleposlanici, uz nogometaše, vaterpoliste i skijaše i te sve druge sportaše u sportovima u kojima je Hrvatska uspješna

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta (DP) Stipo Mlinarić Ćipe istaknuo je u ponedjeljak vezano za doček brončanih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu da bi to trebalo zakonski regulirati jer je u pitanju nacionalni interes, te najavio da će to zatražiti na sastanku vladajuće koalicije.

Kao razlog naveo je da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i drugi Tomaševići ne bi mogli od glavnog grada Zagreba raditi državu u državi, odnosno malu Jugoslaviju, jer se Tomaševiću ne sviđa pjevač kojeg su izabrali rukometaši.

Za rukometaše je rekao da su najbolji hrvatski veleposlanici, uz nogometaše, vaterpoliste i skijaše i te sve druge sportaše u sportovima u kojima je Hrvatska uspješna.

EVO I NJEGA Penava: 'Tomašević ima prezir prema svemu što je hrvatsko'
Penava: 'Tomašević ima prezir prema svemu što je hrvatsko'

Dodao je kako su građani izabrali Tomaševića za gradonačelnika da rješava komunalne probleme, a ne da kao glazbeni kritičar odlučuje koje pjesme voli, a koje ne. 

Ako se zakonski precizno ne regulira što je od nacionalne važnosti da se može organizirati u Zagrebu, Tomašević i Možemo bi, upozorio je Mlinarić Ćipe, mogli onemogućiti održavanje vojnog mimohoda za Dan pobjede jer tenkovi zagađuju okoliš.    

Tomaševića je prozvao da su mu u Zagrebu na gay pride i na antifašistički marš dobrodošli ljudi iz Srbije sa zločinačkom jugoslavenskom zastavom, ali mu nije dopustivo da dođe branitelj Marko Perković Thompson i održi koncert u Zagrebu . "To je sramotno ponašanje zagrebačkog gradonačelnika", poručio je Mlinarić.   

Istaknuo je, na konferenciji za novinare, kako da je Domovinski pokret ušao u vlast da bi mijenjao stvari te najavio da će na sutrašnjem sastanku vladajuće koalicije, kao i svakog utorka otvoriti to pitanje da se ne otkazuje doček reprezentacije pa da naknadno Vlada na telefonskoj sjednici odlučuje da će ipak bit održan na Trgu bana Jelačića.  

Upitan  što da su rukometaši tražili da im pjeva Lepa Brena, Ćipe je naglasio da od rukometaša nismo čuli da se bore za Jugoslaviju, navijaju za četnike i Srbiju koji su izvršili agresiju na Hrvatsku pa i na Lepu Brenu koja se 1992. slikala u vojnoj odori u BiH i podržavala agresiju na Hrvatsku.

"To nikad nećete doživjeti od hrvatskih sportaša. No, moći ćete čuti izjavu političara iz Srbije koji je rekao 'naša bratska organizacija u Zagrebu stranka Možemo je zabranila ustašovanje i spriječila Marka Perkovića Thompsona da pjeva u Zagrebu'", kazao je, Mlinarić, čestitavši hrvatskim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji. 

DP-ov saborski zastupnik Predrag Mišić ustvrdio je da se u trenucima sreće i zajedništva pokazuju neke sekte i agende koje bi to htjele zabraniti.

Hrvatski narod pokazao je zajedništvo od nastanka hrvatske države, rekao je, pozdravivši Vladinu odluku da se doček na Trgu ipak održi

