Obavijesti

News

Komentari 2
EVO I NJEGA

Penava: 'Tomašević ima prezir prema svemu što je hrvatsko'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Penava: 'Tomašević ima prezir prema svemu što je hrvatsko'
Split: Domjenak udruge Hrvatski pravoslavni centar povodom Božića | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Komentirajući spor oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša, naveo je kako je Thompsonova pjesma "Čavoglave" zakonom dopuštena te da je, kako je napisao, "nikakve zabrane, a ponajmanje politički aktivizam Tomislava Tomaševića, neće utišati niti izbrisati iz hrvatskog naroda".

Admiral

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava kritizirao je u ponedjeljak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stranku Možemo, poručivši da u prilikama "hrvatskog zajedništva, ponosa i domoljublja" nameću "ideološku agendu" te iskazuju "prezir prema svemu što je hrvatsko".

"U svakoj prilici hrvatskog zajedništva, ponosa i domoljublja Tomislav Tomašević i njegovi Možemovci pokazuju nevjerojatnu potrebu da upravo tada guraju vlastitu ideološku agendu, prezir prema svemu što je hrvatsko i sustavno gušenje ljubavi prema domovini", istaknuo je Penava u ponodjeljak u objavi na Facebooku.

Komentirajući spor oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša, naveo je kako je Thompsonova pjesma "Čavoglave" zakonom dopuštena te da je, kako je napisao, "nikakve zabrane, a ponajmanje politički aktivizam Tomislava Tomaševića, neće utišati niti izbrisati iz hrvatskog naroda".

O STANJU U VUKOVARU Penava opleo po Pavličeku: 'Laže ili mulja. Ostavljeno mu je nešto više od 4 milijuna eura'
Penava opleo po Pavličeku: 'Laže ili mulja. Ostavljeno mu je nešto više od 4 milijuna eura'

U objavi je poručio i da "Zagreb je i ostat će srce Hrvatske", uz poziv Vladi da organizira doček rukometaša kakav su, prema njegovim riječima, zaslužili.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u nedjelju navečer da dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak neće biti jer Grad nije mogao udovoljiti zahtjevu reprezentativaca da se dogovorenim izvođačima priključi i pjevač Marko Perković Thompson.

Vlada Republike Hrvatske je, pak, na telefonskoj sjednici donijela zaključak o preuzimanju organizacije dočeka u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Jelačića.

U priopćenju Vlade navedeno je da je riječ o događaju "nacionalnog karaktera i značaja", a ne isključivo lokalnog, te se pri donošenju odluke vodilo računa o interesu građana i željama rukometaša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026