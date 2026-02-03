Ćipe podnio prijavu protiv gradonačelnika Banja Luke koji cmizdri za Srpskom Krajinom

Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić istaknuo je u utorak da je kao predsjednik Centra dr. Ivan Šreter podnio prijavu DORH-u protiv gradonačelnika Banja Luke zbog, kako je naveo, govora o Hrvatskoj "kao srpskoj zemlji", a Predrag Mišić izrazio "dilemu" treba li SDSS-u "zabraniti daljnji rad".

"Zbog onog što se dogodilo u Gračacu, gdje je došao gradonačelnik Banja Luke i rekao da je ovo srpska zemlja, Srpska Krajina, da djeca to ne smiju zaboraviti, Centar dr. Ivan Šreter je podnio kaznenu prijavu DORH-u", kazao je Mlinarić na konferenciji za medije u Saboru govoreći o izjavama Draška Stanivukovića na nedavnoj Svetosavskoj akademiji u Gračacu.

Njegov stranački kolega Predrag Mišić citirao je Stanivukovića koji dijelove Hrvatske naziva "našim zemljama", ističući kako se pod krinkom Svetosavlja smišljeno dolazi promovirati velikosrpska ideologija. Zbog ove se situacije obrušio i na predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

"Mislio sam da su ta vremena iza nas, da smo te priče završili s 'Olujom', međutim, neki se i dalje ne mire s time. Pupovac je danas spomenuo Gračac i gradonačelnika Banja Luke, no ni u jednom trenutku nije osjetio da bi se trebao ispričati i ograditi od takvih govora. Dolazim u dilemu i počinjem razmišljati da se SDSS-u, jer oni su organizatori ovog u Gračacu, ali i Medakovićeve izložbe i promocije knjige 'Srpkinja' u Vukovaru i to u dane sjećanja na žrtve Vukovara, jednostavno zabrani daljnji rad", kazao je Mišić.

Naglasio je kako nam ne trebaju više balvan revolucije i ratovi.

"Predsjednik Gradskog vijeća Gračaca izgovara riječi da će oni na 'Oluju' uzvratiti orkanom, ne znam jesu li normalni, nije li bilo dovoljno krvi i zla koje nam je doneseno s Istoka? Pod krinkom Svetosavlja dolaze u Gračac, a bilo je toga i u Benkovcu, Kninu, gdje smo tražili odgovore gradonačelnika zašto se to u gradskim prostorijama dozvolilo, no nismo ih dobili. Svetosavlje je ideologija koja se zasniva na velikosrpstvu, četništvu i imali smo prilike kroz Domovinski rat vidjeti što je to donijelo u Hrvatskoj i Hercegovini", poručio je te pozvao pripadnike srpske nacionalne manjine da se ograde od svega izrečenog.

Upitan je li razočaran što gradonačelnici gradova u kojima su se takve situacije dogodile, a koji dolaze iz HDZ-a, ne sve to ne reagiraju, Mlinarić je kazao kako je "ogorčen i ljut ako bilo koja lokalna vlast zna da će se u njihovim prostorima veličati velikosrpska politika i nekakvo huškanje na nove ratove".

"Ako lokalna vlast zna da će biti nametanja velikosrpske ideologije, svaki gradonačelnik i načelnik trebao bi zabraniti tu manifestaciju jer je kazneno djelo dolaziti u Hrvatsku i pričati, rušiti ustavnopravni poredak RH. Nebitno iz koje opcije dolazi gradonačelnik ili načelnik, tu moramo biti jedinstveni", rekao je.

Mlinarić: Vlada nije prekršila ni zakon ni Ustav

Komentirajući najavu DP-a da će inicirati bolju zakonsku regulaciju oko dočeka sportaša, Mlinarić je istaknuo kako će danas DP to komunicirati s partnerima na sastanku parlamentarne većine.

"Da se popravi postojeći zakon, kako smo ga mi nazvali 'lex Senf', da se ne ponovi ovo što je bilo u protekla dva dana i da pokušavaju zabraniti doček sportaša, što je od nacionalnog interesa. Grad Zagreb nije država u državi, glavni je grad svih Hrvata u Hrvatskoj i u iseljeništvu", rekao je.

Na opasku novinara kako zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije zabranio doček nego ga ponudio u alternativnoj varijanti bez Thompsona, saborski zastupnik DP-a je poručio kako nije Tomašević izabran da bude "glazbeni kritičar nego da riješi pitanje Jakuševca, prometnog kaosa, komunalne teme, travu ljeti".

"Nije on izabran da govori tko će doći na glavni zagrebački trg kad se postigne neki uspjeh. Zna se što su državni interesi, blagdani i osvajanja medalja, ti sportaši su ispromovirali Hrvatsku u ovih 35 godina više nego sva diplomacija. Takve zabrane treba regulirati i zakon do najsitnijeg detalja doraditi da nitko, bilo koja buduća Vlada ni budući gradonačelnik, ne budu u ovakvoj situaciji kao posljednja dva dana", ustvrdio je.

Na pitanje znači li to da je Vlada ipak jučer djelovala izvan okvira zakona kada su na sebe preuzeli organizaciju brončanih rukometaša, bez suglasnosti Grada, kad smatraju zakon treba doraditi, Mlinarić je naglasio kako Vlada ni u čemu nije prekršila ni zakon ni Ustav.

"Ništa nije bilo protuzakonito, ako iz sekte Možemo! misle da jest, postoje Ustavni sud i svi drugi sudovi pa neka podnesu prijave. Vidio sam da su neki ustavni stručnjaci rekli da treba poslati na Ustavni sud odluku Gradske skupštine da ona određuje tko može održati koncert u Zagrebu. Ne znam kako im smeta Thompson, koji je u ušao u Guinnessovu knjigu rekorda po najviše prodanih karata u svijetu, a ne smetaju im Lepa Brena i ostale srpske pevaljke", rekao je.