Obavijesti

News

Komentari 3
ŽALI ZA KRAJINOM

Hrvatska osudila izjave Draška Stanivukovića u kojima svojata dijelove naše zemlje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska osudila izjave Draška Stanivukovića u kojima svojata dijelove naše zemlje
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Hrvatska je u nedjelju osudila izjave gradonačelnika Banje Luke koji je nedavno u Gračacu u Hrvatskoj rekao da teritoriji koje su u ratu 1990-ih držali pobunjeni hrvatski Srbi i danas pripadaju njima

Admiral

Boraveći u Gračacu u povodu proslave Dana svetog Save, Draško Stanivuković je izjavio da 'ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu' i 'da ova zemlja pripada nama'.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatljive i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo. 

SKANDAL U GRAČACU Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Na Zrinjevcu kažu da se ne smiju iskrivljavati povijesni događaji, uključujući oslobodilačke akcije Oluju i Bljesak kojom su oslobođena područja pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba. 

'DOBAR MEĐUNARODNI TAJMING' Dodik: Stvaraju se okolnosti za nezavisnu RS, u roku par dana priznat će nas 15 zemalja
Dodik: Stvaraju se okolnosti za nezavisnu RS, u roku par dana priznat će nas 15 zemalja

- Sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, uključujući srpsku, žive sigurno i uživaju zajamčena prava i slobode i to očekujemo i za Hrvate u banjalučkom kraju i u cijeloj Republici Srpskoj - stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026