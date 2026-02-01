Hrvatska osudila izjave Draška Stanivukovića u kojima svojata dijelove naše zemlje

Boraveći u Gračacu u povodu proslave Dana svetog Save, Draško Stanivuković je izjavio da 'ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu' i 'da ova zemlja pripada nama'.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatljive i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo.

Na Zrinjevcu kažu da se ne smiju iskrivljavati povijesni događaji, uključujući oslobodilačke akcije Oluju i Bljesak kojom su oslobođena područja pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba.

- Sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, uključujući srpsku, žive sigurno i uživaju zajamčena prava i slobode i to očekujemo i za Hrvate u banjalučkom kraju i u cijeloj Republici Srpskoj - stoji u priopćenju.