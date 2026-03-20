Ćipe: Prije nego Srbi ispale te rakete, neka upale traktore. To su možda i najobičnije makete

Obrambena politika Hrvatske, sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i srpske rakete bila su tema u emisiji Otvoreno na HRT-u, a gostovali su Stipo Mlinarić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk, predsjednik saborskog Odbora za obranu (SDP), Nikola Mažar, saborski zastupnik HDZ-a i Nino Raspudić, saborski zastupnik novoosnovane stranke Drito.

Stipo Mlinarić komentirao je novo raketno naoružanje Srbije rekavši kako su svojevrsne 'zagrepčanke' već bile ispaljene u napadima Srbije na Hrvatsku 1990-ih.

- Svi dobro znamo kako je to završilo, gdje je danas Milan Martić neka se zapitaju ovi iz Srbije koji daju takvo ime raketama, gdje je taj narod kojeg je Milan Martić predstavljao i gdje je Srbija danas koja je podupirala to zlo, a gdje je Hrvatska. Prije nego što ispale te rakete na Hrvatsku, neka prvo upale traktore jer će proći isto kao što su prošli '95 godine - tko takne u Hrvatskoj Hrvate tako prolazi. Nemoguće je da Kina uspije prodati rakete CM-400 Srbiji, a da za to nisu znale Hrvatske obavještajne službe, ali i one zapadnoeuropske, američke ili izraelske.

- Ostaje pitanje jesu li to uopće prave rakete ili makete koje Vučić koristi za svoje izbore - rekao je Mlinarić.

Bauk o prekidu odnosa s Izraelom

- Hrvatski sabor je u srpnju prošle godine donio dugoročni plan razvoja oružanih snaga i zadužio Vladu da odlukom odredi prioritete u opremanju Hrvatske vojske, a ta odluka još nije donesena, tvrdi Arsen Bauk, predsjednik saborskog Odbora za obranu (SDP).

- To je svakako pitanje koje bi trebalo biti adresirano u toj odluci i možda raspravljeno na sjednici Vijeća za obranu, rekao je Bauk u Otvorenom.

- Razlozi zbog kojih je predsjednik države govorio o prekidu obrambene suradnje s Izraelom su bili zbog načina na koji je ta država djelovala po Gazi. U tom smislu mi imamo pravo i dužnost birati one s kojima ćemo ostvarivati tu vrstu suradnje, naglasio je Bauk.

HDZ-ov Mažar kaže da nemamo vremena ako želimo zaštiti sigurnost i stabilnost Hrvatske i naših građana.

- Najviši državni dužnosnici trebaju sjesti skupa i imati konstruktivne razgovore. U prijedlogu Vlade Republike Hrvatske odnosno predsjednika u tom pozivu koji je upućen je jedna od točaka dnevnoga reda modernizacija i opremanje Hrvatske vojske u narednom periodu gdje bi načelnik Glavnog stožera, ali i časnici i stručnjaci koji rade na dugoročnom razvoju oružanih snaga, upoznali predsjednika Vlade i republike i sve one kojima je potrebno da se donesu određene odluke. Američki višecijevni bacači raketa HIMARS u Hrvatsku bi trebali stići u Hrvatsku početkom ili sredinom 2028. godine - rekao je Mažar.

Veći problem od srbijanske nabave kineskih raketa je što dvije ključne osobe odgovorne za sigurnost i obranu Hrvatske se de facto više bave vlastitim sukobom i animozitetom nego sigurnošću Hrvatske, upozorio je Nino Raspudić, saborski zastupnik stranke Drito.

- Jedan kaže da se treba povući iz misije u Iraku, a drugi da ne treba. Ta situacija je već katastrofalna.

Raspudić tvrdi da bi odgovor na pitanje posjeduje li Srbija zbilja kineske rakete CM-400 trebalo potražiti kod Kine odnosno kineskog amabasadora u Hrvatskoj na sličan način kao što je predsjednik Milanović nedavno postupio s izraelskim ambasadorom.

- Ako Kinezi odgovore da nisu prodali onda je Vučić najveći klaun trenutačno na svijetu jer maše maketom. A ako kažu da su prodali ili se odbiju očitati oko toga mi onda moramo preispitati naše odnose s Kinom, rekao je.