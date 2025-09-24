Obavijesti

JAGODNJAK

JAGODNJAK

Ćipe: Svinjska kuga pojavila se u istom selu u kojem je počela prva četnička pobuna

Piše HINA,
Ćipe: Svinjska kuga pojavila se u istom selu u kojem je počela prva četnička pobuna
Zagreb: Izjava Stipe Mlinarića prije sastanka vladajuće većine | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tada su bili nejednaki uvjeti za pojedina sela i eutanazija se provodila u nekim selima, dok se nekima u kojima je SDSS bio na vlasti nije se radila eutanazija i pravila nisu bila za sve ista. Naš ministar danas želi da pravila za sve budu ista i nije bitno koja je stranka na vlasti ni tko je načelnik, a 2023. je bilo takvih propusta”, kazao je Stipo Mlinarić na konferenciji za novinare u Saboru

Predstavnici Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u srijedu su se osvrnuli na afričku svinjsku kugu s porukom da njihov ministar David Vlajčić aktivno radi na suzbijanju te bolesti i da je interese njihove stranke da se, sada kada su u Vladi, hrvatsko selo podigne.

„Želimo stati u obranu našeg ministra poljoprivrede Davida Vlajčića jer vidimo da su dušebrižnici iskopali da je 2023. bio na prosvjedu u Vukovarsko-srijemskoj županiji kada je tamo harala afrička svinjska kuga. Vlajčić bi i danas bio na prosvjedu i rekao bi iste stvari koje danas govori kao ministar. Tada su bili nejednaki uvjeti za pojedina sela i eutanazija se provodila u nekim selima, dok se nekima u kojima je SDSS bio na vlasti nije se radila eutanazija i pravila nisu bila za sve ista. Naš ministar danas želi da pravila za sve budu ista i nije bitno koja je stranka na vlasti ni tko je načelnik, a 2023. je bilo takvih propusta”, kazao je Stipo Mlinarić na konferenciji za novinare u Saboru..

Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli
Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iznio je i svoje viđenje što se danas događa u Jagodnjaku odakle, kako kaže, kreće 'čvarak-revolucija'.

„ASK se pojavila prvo u Jagodnjaku, selu koje pamtim od prije 30 godina u kojem je bila prva četnička pobuna. Kada se pojavio prvi slučaj u Jagodnjaku dolazi načelnica iz redova SDSS-a i proziva Vlajčića, a njezin suprug koji je svinjogojac proziva ministra što je bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona”, kazao je.

Kada su, napominje, inspekcije ušle u Jagodnjak, ljudi iz tog sela u kamere prijete institucijama, veterinarima, inspektorima i to zato što se nakon inspekcije utvrdilo da je bilo 1100 registriranih svinja, dok ih je tisuću bilo neregistrirano.

To su svinje na crno i pitanje je od kuda su došle. Tu nastaje problem jer kada su htjeli eutanazirati sve svinje, što se radi po protokolima kada se pojavi ASK, oni rade pobunu i ne žele eutanaziju da se ne bi razotkrilo ovo što se razotkrilo, ustvrdio je.

OTKRIO DETALJE SA SASTANKA Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'
Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić, napominje, rekao je da su zatekli 980 neregistriranih svinja koje su vjerojatno dovezene iz Srbije i Republike Srpske, u kojima se ASK pojavila dva mjeseca ranije, istaknuo je. Sada nam se, zato što netko želi zaraditi nelegalno, ASK probija u Belje i Sokolovac gdje će 10 tisuća svinja biti eutanazirano, dodaje.

„Kada je riječ o specijalnom ratu, za što su se svi uhvatili kada ga je spomenuo predsjednik DP-a Ivan Penava – ako zateknete tisuću svinja neregistriranih i zaraza izbije u tom selu, onda se javlja Ranko Ostojić iz SDP-a poznat po svastici koja isto nije bila specijalni rat protiv hrvatske reprezentacije. Javljaju se i drugi dušebrižnici i nabacuju blato na ministra Vlajčića, a on je sebe postavio na čelo Stožera i radi na suzbijanju ASK u Baranji”, kazao je Mlinarić.

Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli
Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

DP će uvijek ukazivati na nepravilnosti, a sada kada smo dio hrvatske Vlade radit ćemo da se hrvatsko selo podigne, poručio je. Osim specijalnog rata, nastavlja, odvija se i medijski rat jer kada čitate portale stječe se dojam da su u Hrvatskoj ostale samo dvije svinje žive, a istina je da je pet posto svinjskog fonda zahvaćeno ASK i da se radi na njegovoj repopulaciji. Histeriju ne treba raditi tamo gdje je nema, apelirao je.

Ivica Kukavica kaže da mu je zanimljivo da su to u Jagodnjaku većinom ulice Vladimira Nazora, Vuka Karadžića, Borisa Kidriča, Svetozara Miletića, Žarka Zrenjanina i Save Kovačevića, i, naglašava, 'iz tih područja na jedan način je krenulo sve'.

„Imamo pravo reći da sumnjamo u sve, ovoga trenutka jedan od vidova rata je nauditi našoj državi kroz jedan specijalni, ekonomski rat. A dovodimo sada u pitanje i bedrenicu u Maovicama i u svemu vidimo elemente koju su nam malo čudni. Obavijestili smo sve nadležne službe i želimo da se provode zakoni Republike Hrvatske”, istaknuo je.

Dodao je da će Vlajčić i Ministarstvo poljoprivrede nastaviti s repopulacijom jer im je itekako stalo da se svinjogojstvo u Slavoniji. „Slavonija bez čvaraka i kulena nije Slavonija”, istaknuo je.

I Kukavica se osvrnuo na 'specijalni rat', rekavši da su svjesni da u našem okruženju postoje neke političke opcije, države i puno pojedinaca koji ne žele dobro Hrvatskoj. Moramo uvijek biti oprezni jer nas povijest uči da će nas u budućnosti koštati ako zanemarimo bilo koji element, dodao je.

Mlinarić je još napomenuo da, ako vidimo koliko Vučić u Srbiji ima problema i što se događa Dodiku koji je smijenjen, tko garantira da te neregistrirane svinje nisu došle iz Srbije i Republike Srpske, kako smatra inspekcija. Ne govorim da je to namjerno, ali tko može garantirati da nije i to baš u blizini farme Sokolovac, zapitao je Mlinarić, poručivši da ništa ne isključuje.

