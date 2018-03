'Čista pljačka. Iako sam platio kartu, ovršili me za 2.700 kn!'

Ovršili su me zbog tri kune za parking koje sam platio, a u nekoliko godina troškovi ovrhe i odvjetnika popeli su mi se na 4000 kuna, požalio se Josip Hnatyšyn iz Požege.

U Koprivnici je poslovno bio 2012. s još troje njih. Parkirali su u prvoj zoni i platili kartu koja je vrijedila do 15 sati i jednu minutu.

- U međuvremenu sam auto preparkirao u drugu zonu ispred zgrade policije. Kad smo izašli iz policije, ispod brisača bila je dnevna karta od 80 kuna, iako još nije bilo 15 sati i nije isteklo vrijeme parkiranja - prisjetio se Hnatyšyn.

Kaže da je čekao da dođe djelatnik koji nadgleda parkiralište, ali ga nije bilo.

- Sutradan sam iz Požege nazvao Koprivnicaparking i rekao da sam imao još važeću kartu te pitao jesam li pogriješio što sam premjestio auto iz jedne u drugu zonu. Rekli su da to nije grijeh. Kazao sam da ću im poslati kopiju parkirne karte iz koje se vidi da vrijeme parkiranja nije isteklo te pitao kako je njihov djelatnik nije vidio - rekao je Hnatyšyn.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Imam tri svjedoka'

Ali kaznu od 110 kuna ipak su mu poslali.

- Mailom sam ih obavijestio da se ne smatram obveznim platiti kaznu i poslao im kartu. Odgovorili su da ne mogu uvažiti prigovor jer karta nije bila na vidljivome mjestu. Nisu poslali za to dokaz, a ja imam tri svjedoka koji su vidjeli da sam kartu postavio na vidljivo mjesto. Što je najnelogičnije, navode da je automobil 25. listopada 2012. zatečen bez vidljive parkirne karte u 14.45 sati. Samo minutu nakon toga ispisali su dnevnu kartu, a navode da su to učinili 11 minuta kasnije - u 14.46 sati. Ali sve je to u okviru vremena dok je važila moja parkirna karta koju sam platio - objašnjava.

Predao je slučaj odvjetniku da to riješi jer nije htio da se za 80 kuna povlači po sudu.

- Ipak je završilo na sudu. Općinski sud u Požegi presudio je u moju korist. No iz Koprivnicaparkinga su se žalili, a Županijski sud u Slavonskom Brodu poništio je presudu i dosudio u njihovu korist, bez mogućnosti žalbe - pojašnjava Hnatyšyn.

'Bez obavijesti su mi blokirali oko 2700 kuna'

Presuda je bila iz kolovoza 2013., a Fina mu je nedavno blokirala oko 2700 kuna.

- Primijetio sam da mi nedostaje novac, a nisu me ni o čemu obavijestili. U Fini su mi rekli da će presuda biti pravomoćna tek 5. svibnja ove godine. Ovo je čista pljačka. Do sada me sve stoji oko 4000 kuna uključujući i troškove odvjetnika – rekao je Josip Hnatyšyn.

Koprivnicaparking: Nije podmirio dug pa smo pokrenuli ovrhu

Iz Koprivnicaparkinga odgovorili su da je prisilnoj naplati prethodilo suđenje koje je počelo nakon što je Josip Hnatyšyn uložio prigovor na rješenje o ovrsi.

- S obzirom na to da ni po proteku pet godina nije dobrovoljno podmirio dug, poslužili smo se legitimnim sredstvima i 12. siječnja Fini poslali zahtjev za naplatu na temelju ovršne odluke suda - odgovorili su iz Koprivnicaparkinga. Dodali su da je drugostupanjska presuda bila 2013. te da je Fina obračunala i zakonsku zateznu kamatu.

Fina: Ne ulazimo u odnose ovih stranaka

Iz Fine su odgovorili da oni ne mogu ulaziti u odnose ovih stranaka, nego da samo provode ovrhu temeljem dostavljenih osnova za plaćanje. Dodali su i kako je obavijest o ovrsi u nadležnosti tijela koje je izdalo osnovu za plaćanje, u ovom slučaju to je sud.

- Fina nije ovlaštena ulaziti u odnose između stranaka i zakonitost odluka niti može utvrđivati zašto ovršenik nije obaviješten o ovrsi jer je za to nadležno tijelo koje je donijelo ovrhu – piše u odgovoru Fine.

Pitali smo Koprivnicaparking imaju li dokaz, odnosno fotografiju automobila Josipa Hnatyšyna na kojoj se vidi da karta nije na vidljivome mjestu, te jesu li njihovi djelatnici opremljeni potrebnom opremom kako bi mogli dokumentirati zatečeno stanje. Odgovor nismo dobili.

Istodobno Josip Hnatyšyn tvrdi da ima tri svjedoka koje nitko do sada nije pozvao da se očituju u ovom sporu.