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NIJE REGISTRIRALA DJELATNOST

Čistila stanove po Varaždinu na crno pa zaradila 50 €. Sud ju kaznio, mora platiti 1327 €

Piše 24sata,
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Čistila stanove po Varaždinu na crno pa zaradila 50 €. Sud ju kaznio, mora platiti 1327 €
Foto: canva ilustracija
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Postupak je pokrenut nakon što je varaždinski područni ured Državnog inspektorata podnio optužni prijedlog...

Ženi (31) koja je u Varaždinu čistila kuće i stanove bez registrirane djelatnosti sud je izrekao kaznu od 1327,23 eura. Uz to mora vratiti 50 eura zarade i platiti 20 eura troškova postupka.

Općinski sud u Varaždinu izdao je prekršajni nalog protiv žene koja je od sredine svibnja do 8. srpnja ove godine obavljala poslove čišćenja bez registrirane djelatnosti. Prema nalogu, kuće i stanove u Varaždinu čistila je različitim osobama po cijeni od 50 eura, a djelatnost nije registrirala kod nadležnog tijela niti prijavila poreznim tijelima. Sud joj je zbog toga izrekao novčanu kaznu od 1327,23 eura. U nalogu je kao ukupna protupravno stečena zarada utvrđen iznos od 50 eura.

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Postupak je pokrenut nakon što je varaždinski područni ured Državnog inspektorata podnio optužni prijedlog. Sud je naveo da je prekršaj utvrđen na temelju vjerodostojne dokumentacije te da su ispunjeni uvjeti za izdavanje prekršajnog naloga. Pri određivanju kazne uzeo je u obzir vrstu i težinu prekršaja te njegove posljedice. Kao olakotnu okolnost prihvatio je činjenicu da žena ranije nije bila prekršajno osuđivana i izrekao joj najnižu propisanu kaznu, koja za ovaj prekršaj iznosi od 1327,23 do 2654,46 eura.

Osim kazne, žena mora u državni proračun uplatiti i 50 eura koje je, prema nalogu, zaradila obavljanjem neregistrirane djelatnosti. Sud joj je odredio i 20 eura paušalnih troškova postupka, pa ukupna obveza iznosi 1397,23 eura. Rok za plaćanje kazne je 60 dana od pravomoćnosti naloga. Ako u tom roku uplati dvije trećine kazne, odnosno 884,82 eura, kazna će se smatrati u cijelosti plaćenom, dok se oduzeta zarada i troškovi plaćaju zasebno.

Prekršajni nalog izdan je 21. kolovoza, a protiv njega je dopušten prigovor u roku od osam dana od primitka. Iz dostavljenog dokumenta s oglasne ploče suda nije vidljivo je li prigovor podnesen niti je li nalog postao pravomoćan.

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