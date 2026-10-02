Anu Pečaver nakon izručenja čeka 15 godina robije! No, može se pokušati i izvući! Evo kako

Ana Pečaver Lesić (51), koja je u odsutnosti osuđena zbog poticanja na ubojstvo iz koristoljublja, krajem rujna ove godine izručena je iz Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatsku te je istoga dana predana u Zatvor u Rijeci.

Potvrdili su to za 24sata sa Županijskog suda u Rijeci, odakle navode da je za njom bila raspisana međunarodna potraga temeljem naloga tog suda radi izvršenja pravomoćno izrečene kazne zatvora u trajanju od 15 godina zbog počinjenja kaznenog djela poticanja na ubojstvo iz koristoljublja.

Trenutačno se nalazi u Zatvoru u Rijeci. Iz suda su nam potvrdili i što je sljedeći korak.

- Imenovana je predana u Zatvor u Rijeci dana 24. rujna 2026. te će po pravomoćnosti rješenja o upućivanju biti prepraćena na daljnje izdržavanje kazne zatvora u Centar za dijagnostiku u Zagrebu – navode sa Županijskog suda u Rijeci.

Dakle, zasad nema potvrde da je zatražila moguću obnovu postupka, na šta zakonski ima pravo, niti da će se održati novo suđenje. Ono što je službeno potvrđeno jest da se nalazi u riječkom zatvoru te da slijedi redovna procedura njezina upućivanja na izdržavanje kazne.

U SAD-u provela više od tri desetljeća

Podsjetimo, Pečaver Lesić godinama je bila nedostupna hrvatskom pravosuđu. Nakon što je policija 2002. godine rekonstruirala skupinu povezanu s ubojstvom Ljubomira Novaka, Ana Pečaver i njezin otac Mario pobjegli su u inozemstvo.

Ana je potom otišla u SAD, gdje je, prema ranijim medijskim navodima, godinama živjela. Hrvatsko pravosuđe za njom je tragalo putem međunarodne potrage, a sada je, nakon 31 godine, izručena Hrvatskoj.

Zajedno s ocem bila je osuđena u odsutnosti zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu Ljubomira Novaka, bogatog povratnika iz Švedske, koji je ubijen 27. prosinca 1995. godine na obalnoj cesti između Crikvenice i Selca.

Ubojstvo koje je godinama bilo neriješeno

Novak je ubijen dok je navečer trčao sa suprugom Snježanom. Prema pravomoćno utvrđenom činjeničnom stanju, iz zasjede ga je sačmaricom usmrtio Damir Perasz.

Policija je tek godinama kasnije uspjela rekonstruirati širu skupinu povezanu sa zločinom. Na prvom suđenju osuđeni su Snježana Novak, Krešimir Luketić i Damir Perasz, koji su već odslužili svoje kazne, dok su Ana i Mario Pečaver kasnije osuđeni u odsutnosti.

Ključan trenutak dogodio se na kraju prvog suđenja, kada je Luketić progovorio o Ani i Mariju Pečaveru. Prema njegovu iskazu, Ana ga je najprije pokušala nagovoriti da ubije Novaka, a nakon što je to odbio, tražila je od njega da pronađe nekoga tko bi to učinio. U priči se potom pojavio Perasz.

Luketić je kao osobu koja je osmislila zločin označio Marija Pečavera, navodeći da je on odredio mjesto na kojem će Novak biti ubijen.

Njezin otac nakon izručenja tražio novo suđenje

Marijo Pečaver također je nakon dugog bijega izručen Hrvatskoj. Uhićen je u Panami te je nakon izručenja zatražio obnovu postupka jer mu je bilo suđeno u odsutnosti.

Na ponovljenom suđenju Županijski sud u Rijeci ponovno ga je osudio na 15 godina zatvora. Kako je tada utvrđeno, ključne činjenice iz prvog postupka nisu bile promijenjene.

U slučaju Ane Pečaver Lesić zasad nema službene potvrde da će krenuti istim putem. Ono što je poznato jest da je 24. rujna stigla u Hrvatsku, da se trenutačno nalazi u riječkom zatvoru te da će, nakon pravomoćnosti rješenja o upućivanju, biti prepraćena u Centar za dijagnostiku u Zagrebu.