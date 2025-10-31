Obavijesti

News

Komentari 0
DVIJE PRIJAVE POLICIJI

Čistio kuću u Daruvaru pa pronašao cijeli ratni arsenal! Tri mine, bombe, hrpa streljiva...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Čistio kuću u Daruvaru pa pronašao cijeli ratni arsenal! Tri mine, bombe, hrpa streljiva...
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Svo streljivo i eksplozivne naprave pohranili su u skladište ubojite opreme do uništenja

Policija u Daruvaru u četvrtak je zaprimila dvijendojave o pronalasku neeksplodiranih eksplozivnih sredstava. Muškarac (78) prilikom čišćenja kuće pronašao je bombe, mine, pušku i veću količinu streljiva, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

TRAŽE PREVARANTE Lažni liječnik tražio ga novac za operaciju kćeri, muškarac (77) im predao više tisuća eura
Lažni liječnik tražio ga novac za operaciju kćeri, muškarac (77) im predao više tisuća eura

Policajac regionalne protuekplozijske jedinice izuzeo je sedam ručnih bombi, tri rasprskavajuće mine, oko 500 komada raznog streljiva te pušku.

Isti dan, muškarac (37) iz okolice Garešnice dojavio je da je u otpadu koji je sakupljao i donio doma pronašao dvije ručne bombe,. Policajac ih je također izuzeo.

POŽEGA Mladić (17) jurio električnim romobilom: Teško je ozlijeđen
Mladić (17) jurio električnim romobilom: Teško je ozlijeđen

Svo streljivo i eksplozivne naprave pohranili su u skladište ubojite opreme do uništenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025