Čistio kuću u Daruvaru pa pronašao cijeli ratni arsenal! Tri mine, bombe, hrpa streljiva...

Policija u Daruvaru u četvrtak je zaprimila dvijendojave o pronalasku neeksplodiranih eksplozivnih sredstava. Muškarac (78) prilikom čišćenja kuće pronašao je bombe, mine, pušku i veću količinu streljiva, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Policajac regionalne protuekplozijske jedinice izuzeo je sedam ručnih bombi, tri rasprskavajuće mine, oko 500 komada raznog streljiva te pušku.

Isti dan, muškarac (37) iz okolice Garešnice dojavio je da je u otpadu koji je sakupljao i donio doma pronašao dvije ručne bombe,. Policajac ih je također izuzeo.

Svo streljivo i eksplozivne naprave pohranili su u skladište ubojite opreme do uništenja.