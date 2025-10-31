Obavijesti

News

Komentari 0
POŽEGA

Mladić (17) jurio električnim romobilom: Teško je ozlijeđen

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (17) jurio električnim romobilom: Teško je ozlijeđen
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Mladić (17) teško je ozlijeđen prilikom pada s električnog romobila u Požegi u ponedjeljak u 12.35 sati. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje, a utvrdili su da nije prilagodio vožnju, prešao na travnatu površinu, a onda pao na nogostup, piše požeško-slavonska policija.

UŽAS Teška nesreća u Zagrebu: Troje ljudi ostalo zarobljeno u autu
Teška nesreća u Zagrebu: Troje ljudi ostalo zarobljeno u autu

Za vrijeme vožnje nije koristio kacigu. Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

ZAVRŠILA U BOLNICI Žena (82) teško ozlijeđena u Zagrebu. Priveli muškarca (87)
Žena (82) teško ozlijeđena u Zagrebu. Priveli muškarca (87)

- Podsjećamo da su se vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja. Iznimno, ako biciklistička staza ili biciklistička traka ne postoji, vozači osobnih prijevoznih sredstva mogu se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava (navedene površine nisu izgrađene, označene ili se ne mogu koristiti i sl.), osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, krećući se što bliže desnom rubu kolnika - upozorila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025