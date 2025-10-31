Mladić (17) jurio električnim romobilom: Teško je ozlijeđen

Mladić (17) teško je ozlijeđen prilikom pada s električnog romobila u Požegi u ponedjeljak u 12.35 sati. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje, a utvrdili su da nije prilagodio vožnju, prešao na travnatu površinu, a onda pao na nogostup, piše požeško-slavonska policija.

Za vrijeme vožnje nije koristio kacigu. Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Podsjećamo da su se vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja. Iznimno, ako biciklistička staza ili biciklistička traka ne postoji, vozači osobnih prijevoznih sredstva mogu se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava (navedene površine nisu izgrađene, označene ili se ne mogu koristiti i sl.), osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, krećući se što bliže desnom rubu kolnika - upozorila je policija.