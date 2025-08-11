Obavijesti

Čistio kuću u Slavoniji i otkrio pravu ratnu spremu: Našao je zolju i granate, sve je prijavio

Foto: PU brodsko posavska

Policija podsjeća da je i dalje u tijeku Kampanja "Manje oružja - manje tragedija" u sklopu koje građani mogu bez straha od sankcija pozvati policiju na broj 192 i dragovoljno predati oružje te ostati anonimni

U zgradi na području Brodsko-posavske županije jedan je građanin tijekom čišćenja naišao na pravi mali arsenal ratnog naoružanja. Umjesto da ga zadrži, odlučio je postupiti odgovorno te sve predati policiji, čime je izbjegnuta moguća tragedija.

Policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu odmah su stigli na adresu i na siguran način preuzeli pronađene opasne predmete.

Među njima su se nalazili ručni bacač raketa M80 kalibra 64 mm, poznatiji kao „Zolja“, ručna kumulativna bomba M79, četiri tromblonske kumulativne mine M60, osam ručnih bombi M75, pet improviziranih ručnih bombi, dvije tromblonske trenutne mine M60, jedna tromblonska osvjetljavajuća mina M62 te streljivo za protuavionski top kalibra 20 mm.

Policija podsjeća kako je i dalje aktivna nacionalna kampanja „Manje oružja – manje tragedija“, u sklopu koje građani mogu anonimno i bez ikakvih sankcija predati oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva. Dovoljno je nazvati broj 192, a stručne policijske ekipe osigurat će sigurno preuzimanje.

Iz policije poručuju kako je svaka dragovoljna predaja oružja korak prema sigurnijem okruženju te smanjenju rizika od nesreća i tragedija. 
- Sretnija i sigurnija budućnost počinje odgovornim odlukama - naglašavaju iz PU brodsko-posavske.

