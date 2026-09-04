Čistio zemljište pa izazvao požar u Aržanu: Uhićen čovjek (69)

Splitsko-dalmatinska policija uhitila je u petak 69-godišnjaka zbog sumnje da je paljenjem vatre tijekom čišćenja zemljišta izazvao požar koji je u četvrtak u Aržanu zahvatio oko 300 tisuća četvornih metara površine, izvijestila je u petak PU splitsko-dalmatinska. Požar je izbio oko 11,45 sati na otvorenom prostoru, a zahvatio je oko 12 hektara suhe trave i niskog raslinja, veći broj stabala i sijeno. Lokaliziran je oko 15,30 sati.

Policija je u suradnji s inspektorom zaštite od požara obavila očevid kojim je utvrđeno da je požar izazvan otvorenim plamenom. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 69-godišnjak tijekom čišćenja zemljišta palio vatru koja je izmakla kontroli.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je iz nehaja počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Policija je izvijestila i da je kazneno prijavljen i pritvorskom nadzorniku predan 41-godišnji državljanin Slovenije, zbog sumnje da je 18. kolovoza u Tučepima izazvao požar na osobnom vozilu, u kojemu je oštećeno i drugo vozilo. Materijalna šteta procijenjena je na oko 160 tisuća eura.