Čistoća organizira nužni odvoz otpada za bolnice, škole, vrtiće

U ime pregovaračkog odbora sindikata Zagrebačkog holdinga Mumin Hodžić potvrdio je medijima u ponedjeljak da je u tijeku štrajk u Čistoći, a da su s voditeljem podružnice dogovorili organiziranje nužnog odvoza otpada s 20 kamiona za bolnice, škole, vrtiće i domove umirovljenika.

Također je rekao da će to biti organizirano i za mjesta gdje bi mogle biti veće količine otpada, kao što su veliki objekti i zgrade, primjerice "mamutica" u Novom Zagrebu.

"To je naš doprinos prije nego bude dovršena arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove koja se nastavlja u 13 sati. Izašli smo u susret poslodavcu, jer smo odgovorni i ne želimo da te ustanove trpe posljedice našeg štrajka", poručio je Hodžić novinarima ispred podružnice Čistoća.

To je dobra volja štrajkaškog odbora sindikata, jer želimo da nužni odvoz otpada funkcionira, istaknuo je i dodao da je 20 kamiona više od 25 posto prve smjene u Čistoći.

Napomenuo je da će djelatnici Zagrebačkih cesta izaći na teren samo u slučaju kvara prometne signalizacije ili nečega drugoga što bi moglo biti ugrožavajuće za sudionike u prometu.

U drugim podružnicama, primjerice Zrinjevcu, radnici će izaći na teren dođe li do rušenja stabala, a Zagrebparkinga, ako je netko parkiranim vozilom onemogućio pristup bolnici. Svi ostali će biti u štrajku, pojasnio je.

"U Čistoći je radnicima koji žele raditi to omogućeno i osigurat ćemo vozače za 20 kamiona za nužan odvoz otpada", najavio je Hodžić.

U slučaju potrebe spremni su reagirati i uputiti djelatnike bilo koje podružnice na teren, dodao je.

Odgovarajući na novinarski upit potvrdio je da se ukopi održavaju redovito.

Članica pregovaračkog odbora sindikata u Zagrebačkom holdingu Sandra Crnković poručila je radnicima da budu dostojanstveni i solidarni, dodavši da se u Čistoći vidi njihova potpora koju su dobili.

"Jasno je da uz nas stoje ljudi i u štrajku. Zagrebački holding je veliki sustav, štrajkaški odbor će obići sve njegove podružnice kako bi bili na raspolaganju radnicima koji su im dali potporu za štrajk", rekla je Crnković.