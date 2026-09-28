Ovdje pratite jedine tramvaje koji danas voze Zagrebom: 'Ona je uzela 17-icu i počela voziti'

Eno je u Prečkom!, javili su u ponedjeljak ujutro čitatelji 24sata koji su primijetili samotan tramvaj na zagrebačkim ulicama. Kako su nam rekli, radi se o tramvaju na liniji 17, jedinom koji je danas izašao iz spremišta na Remizi.

Kako doznajemo, za upravljačem je vozačica koja danas nije u štrajku. Njezini motivi zasad nisu poznati, a pitanje je hoće li odraditi čitavu smjenu zbog solidarnosti s drugima. Kako god odlučila, danas na tračnicama neće imati gužvu i vjerojatno je jedina iz ZET-a kojoj će se građani danas obradovati.

No ubrzo nakon objave ovog teksta, na tračnice je izašla je jedna 11-ica. Vozač se s njom trenutno nalazi u zagrebačkoj Dubravi te u trenutku objave vozio je prema Črnomercu.

Foto: screnshoot

Vožnju možete pratiti na neslužbenoj stranici zet.skoljka.org