Nešto prije 7 sati jedna vozačica tramvaja izašla svojom 17-icom iz spremišta na Remizi. Iako zasad nije poznato podržava li kolege i štrajk, za razliku od ostalih ipak danas vozi na svojoj ruti
Ovdje pratite jedine tramvaje koji danas voze Zagrebom: 'Ona je uzela 17-icu i počela voziti'
Eno je u Prečkom!, javili su u ponedjeljak ujutro čitatelji 24sata koji su primijetili samotan tramvaj na zagrebačkim ulicama. Kako su nam rekli, radi se o tramvaju na liniji 17, jedinom koji je danas izašao iz spremišta na Remizi.
Kako doznajemo, za upravljačem je vozačica koja danas nije u štrajku. Njezini motivi zasad nisu poznati, a pitanje je hoće li odraditi čitavu smjenu zbog solidarnosti s drugima. Kako god odlučila, danas na tračnicama neće imati gužvu i vjerojatno je jedina iz ZET-a kojoj će se građani danas obradovati.
No ubrzo nakon objave ovog teksta, na tračnice je izašla je jedna 11-ica. Vozač se s njom trenutno nalazi u zagrebačkoj Dubravi te u trenutku objave vozio je prema Črnomercu.
Vožnju možete pratiti na neslužbenoj stranici zet.skoljka.org
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