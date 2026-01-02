Nacionalni čitalački izazov „15 po 15“ poziva roditelje i skrbnike da od 15. siječnja kroz petnaest minuta zajedničkog čitanja tijekom petnaest dana stvore trajnu naviku koja potiče dječji razvoj
Čitajte svojim najmlađima! Započinje čitalački izazov "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci"
Nova kalendarska godina u Hrvatskoj započinje velikom nacionalnom inicijativom usmjerenom na najmlađe. Nacionalni čitalački izazov pod nazivom „15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci“ kampanja je koja poziva roditelje, skrbnike, vrtiće, knjižnice i sve odrasle koji se brinu o djeci da petnaest dana zaredom čitaju djeci petnaest minuta.
Izazov službeno započinje 15. siječnja 2026. godine, a njegov je primarni cilj potaknuti stvaranje trajne i stabilne navike zajedničkog čitanja u obiteljima diljem zemlje. Ovaj se izazov temelji na jednostavnoj, ali iznimno snažnoj poruci kako su upravo redovitost i kontinuitet ključni čimbenici za pravilan djetetov razvoj. Stručnjaci ističu kako je već petnaest dana dosljednog čitanja dovoljno da se uoče prve pozitivne promjene u djetetovu ponašanju i interesima te da sam čin čitanja postane nezaobilazan dio svakodnevice.
Dugoročni učinci čitanja na razvoj i školski uspjeh
U izazovu mogu sudjelovati svi – od roditelja i skrbnika do baka i djedova, a prijave su već otvorene putem mrežnih stranica rodjenizacitanje.hr/15po15/. Tijekom trajanja akcije, svi prijavljeni sudionici svakodnevno će primati korisne savjete, preporuke za literaturu te poveznice na materijale i tematske sadržaje programa Rođeni za čitanje, dok će po završetku imati priliku podijeliti svoja osobna iskustva.
Važnost ove inicijative potvrđuju brojna domaća i međunarodna istraživanja koja dokazuju da čitanje djeci od najranije dobi izravno potiče razvoj govora, obogaćuje rječnik, razvija maštu i značajno jača emocionalnu povezanost između djeteta i odrasle osobe. Samo petnaest minuta posvećenog čitanja dnevno može imati dalekosežne učinke na budućnost, jer se pokazalo da je čitanje jedan od najvažnijih pretkazatelja kasnijeg školskog uspjeha, često značajnijeg čak i od razine obrazovanja roditelja ili socioekonomskog statusa u kojem dijete odrasta.
Prema opsežnom istraživanju koje je provedeno u Hrvatskoj 2025. godine, 43 posto roditelja izjavilo je kako svakodnevno čita svojoj djeci, dok njih 27 posto to čini povremeno. Ovi podaci ukazuju na to da velik broj obitelji u Hrvatskoj već prepoznaje neprocjenjivu vrijednost zajedničkog čitanja, a izazov „15 po 15“ nastoji dodatno osnažiti tu pozitivnu praksu.
Podrška kroz nacionalni program Rođeni za čitanje
Izazov se provodi kao dio šireg nacionalnog programa „Rođeni za čitanje“ koji roditeljima nudi sustavnu podršku kroz blisku suradnju pedijatara, knjižničara i odgojno-obrazovnih ustanova.
Program na nacionalnoj razini provodi Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom zdravstva, a uz snažnu podršku Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog pedijatrijskog društva.
S obzirom na to da se u Hrvatskoj godišnje rodi oko 33 000 djece, program „Rođeni za čitanje“ osigurava da svako dijete do polaska u osnovnu školu dobije četiri vlastite slikovnice. Pedijatri u okviru redovitih pregleda čitaju djeci i roditeljima dobno primjerene slikovnice te ih potom daruju obiteljima, s krajnjim ciljem da takva hvalevrijedna praksa postane standard u svim pedijatrijskim ordinacijama u državi. Nacionalni izazov „15 po 15“ stoga šalje snažan poziv svim roditeljima i skrbnicima da odvoje samo petnaest minuta dnevno i daruju djetetu dobru naviku koja će oblikovati čitav njegov život.
