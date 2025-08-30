Čitatelj: 'Grom pogodio most na Pelješcu. Udario je točno ispred nas, zasvijetlilo je kao u podne!'

Grom je udario u 21.15 . Putovali smo iz Orebića prema Dubrovniku, ispred nas je udario grom u cestu. Zasvijetlilo je kao u podne. Zvali smo vatrogasce, ali policija je taman naišla pa je ostala osiguravati mjesto događaja, javili su nam oko 22 sata čitatelji.

Pokretanje videa... 00:25 Grom udario u cestu | Video: Čitatelj 24sata

Grom je udario most kod mjesta Prizdrina na Pelješcu. Naši čitatelji nam javljaju kako su prošli bez oštećenja i ozljeda, a kako su imali visoki auto, uspjeli su proći dalje. No drugi su morali stati.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovo je kulminacija velikih problema koje je kiša i nevrijeme izazvalo tijekom subote na dubrovačkom području.

Vatrogasci su u više intevencija u Šipanu, Trstenom i Mokošici ispumpavali podrume i rezali grane, a dubrovačke ulice doslovce su plivale pod vodom. I u Metkoviću su poplavljene brojne ulice, javlja HRT. Vatrogasci su od jutra imali 50-ak intervencija, poplavio je dječji vrtić, Prirodoslovni muzej i dijelovi doma zdravlja. Gradonačelnik Dalibor Milan izjavio je kako štete nisu velike.

Obilna kiša izazvala je večeras probleme i u Zagrebu, gdje je potopljen podvožnjak na zapadu grada.