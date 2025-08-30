Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEMI S VREMENOM

Čitatelj: 'Grom pogodio most na Pelješcu. Udario je točno ispred nas, zasvijetlilo je kao u podne!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Čitatelj: 'Grom pogodio most na Pelješcu. Udario je točno ispred nas, zasvijetlilo je kao u podne!'
Foto: Čitatelj 24sata

Na dubrovačkom području kiša cijeli dan izaziva poplave i zastoje. Večeras su vatrogasci morali intervenirati i na Pelješcu...

Grom je udario u 21.15 . Putovali smo iz Orebića prema Dubrovniku, ispred nas je udario grom u cestu. Zasvijetlilo je kao u podne. Zvali smo vatrogasce, ali policija je taman naišla pa je ostala osiguravati mjesto događaja, javili su nam oko 22 sata čitatelji.

OBILNA KIŠA I POPLAVE FOTO Pljusak stvara kaos u Zagrebu, auti 'plove'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
FOTO Pljusak stvara kaos u Zagrebu, auti 'plove'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Grom udario u cestu 00:25
Grom udario u cestu | Video: Čitatelj 24sata

Grom je udario most kod mjesta Prizdrina na Pelješcu. Naši čitatelji nam javljaju kako su prošli bez oštećenja i ozljeda, a kako su imali visoki auto, uspjeli su proći dalje. No drugi su morali stati.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovo je kulminacija velikih problema koje je kiša i nevrijeme izazvalo tijekom subote na dubrovačkom području. 

OBILNA KIŠA VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

Vatrogasci su u više intevencija u Šipanu, Trstenom i Mokošici ispumpavali podrume i rezali grane, a dubrovačke ulice doslovce su plivale pod vodom. I u Metkoviću su poplavljene brojne ulice, javlja HRT. Vatrogasci su od jutra imali 50-ak intervencija, poplavio je dječji vrtić, Prirodoslovni muzej i dijelovi doma zdravlja. Gradonačelnik Dalibor Milan izjavio je kako štete nisu velike. 

Obilna kiša izazvala je večeras probleme i u Zagrebu, gdje je potopljen podvožnjak na zapadu grada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025