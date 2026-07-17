Cjelodnevna škola je trebala biti nova 'renesansa' školstva. A sad svi odjednom šute o tome...

Na saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu, bez velike najave i pompe, predstavljena je analiza postignuća učenika i njihova zadovoljstva u vjerojatno najvećem projektu u mandatu Radovana Fuchsa - Cjelodnevnoj školi. Baš upada u oči to što se rezultati gotovo pa skrivaju od javnosti, iako je riječ o projektu koji je najavljivan gotovo kao “renesansa” hrvatskog školstva, uvođenje naših škola u 21. stoljeće itd. Paralelno je započeo još više najavljivani projekt dogradnje i gradnje škola kako bi svi učenici u Hrvatskoj bili u jednoj smjeni, što je preduvjet za provođenje Cjelodnevne škole.