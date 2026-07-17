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Cjelodnevna škola je trebala biti nova 'renesansa' školstva. A sad svi odjednom šute o tome...

Piše Ana Dasović,
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Cjelodnevna škola je trebala biti nova 'renesansa' školstva. A sad svi odjednom šute o tome...
Osijek: Ministar Fuchs posjetio OŠ Mladost povodom početka nove školske godine | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Analiza koju je dobio saborski Odbor za obrazovanje djeluje kao da je napravljena na brzaka, čisto da se zadovolji forma i utišaju znatiželjni zastupnici

Na saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu, bez velike najave i pompe, predstavljena je analiza postignuća učenika i njihova zadovoljstva u vjerojatno najvećem projektu u mandatu Radovana Fuchsa - Cjelodnevnoj školi. Baš upada u oči to što se rezultati gotovo pa skrivaju od javnosti, iako je riječ o projektu koji je najavljivan gotovo kao “renesansa” hrvatskog školstva, uvođenje naših škola u 21. stoljeće itd. Paralelno je započeo još više najavljivani projekt dogradnje i gradnje škola kako bi svi učenici u Hrvatskoj bili u jednoj smjeni, što je preduvjet za provođenje Cjelodnevne škole.

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