Hrvatsku uvijek nešto iznenadi. Ako nije snijeg, onda su doze cjepiva. Načelno uvijek imamo plan, ali ga nitko ne vidi prije krajnjeg roka. Isti scenarij se sada događa s HZJZ-ovim planom cijepljenja.

Službeno nam nisu danas odgovarali na pozive, no neslužbeno smo od upućenih doznali kako je prvi plan cijepljenja “propao” jer je bio baziran na puno većim dozama cjepiva od onih koje stižu za tri dana. Naime, Pfizer DHL-om u Hrvatsku na 26. prosinca šalje 9750 doza cjepiva protiv Covid-19. To je mnogo manje od spominjanih 125.000 doza na koje su se pripremali u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

POGLEDAJTE VIDEO Stiže Pfizerovo cjepivo

Da smo dobili desetke tisuća doza, prvi bi se cijepili liječnici i medicinske sestre na Covid odjelima u bolnicama. Ovako, kažu nam upućeni, prva cjepiva idu u domove za starije i nemoćne. Tko će se prvi podvrgnuti mRNA cjepivu, gdje će i kako se provoditi cijepljenje i ostale detalje, HZJZ do jučer nije imao razrađeno.

Plan se ne zna, ali se zna da će cjepiva u Hrvatsku stići preko DHL-a, a bit će dostavljena avionom, u pakiranju sa suhim ledom. Svaka bočica sadržava pet doza cjepiva pa će tako u Hrvatsku stići 1950 pakiranja u komorama na -70 Celzijevih stupnjeva. Za pohranu cjepiva koristit će se takve komore u tvrtki Medoka te u Imunološkom zavodu.

Doznajemo da je Imunološki zavod sam ponudio svoja dva takva hladnjaka, koja su prethodno ispitana i provjerena te imaju svu potrebnu dokumentaciju od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Upravo iz HALMED-a su nam objasnili kako će se transportirati i čuvati cjepivo.

- Dozvoljeni raspon temperatura na kojima se čuva je od minus 90 do minus 60 Celzijevih stupnjeva. Na tim temperaturama moguće ga je čuvati korištenjem zamrzivača ili odgovarajućih kutija sa suhim ledom - odgovorili su nam iz HALMED-a.

Ističu kako se netvorena bočica, nakon što se izvadi iz zamrzivača. može čuvati do pet dana na temperatori od dva do osam Celzijevih stupnjeva i do dva sata na temperaturi od 30 stupnjeva.

- Prilikom primjene, zamrznuto cjepivo se mora otopiti, a onda se razrječuje propisanim diluentom i tada je spremno za upotrebu - dodali su.

No moguće je da se za prvu turu cjepiva neće ni koristiti hladnjaci nego će se doze odmah proslijediti na punktove za cijepljenje.

- U prvoj tranši doći će cjepivo protiv korona virusa utemeljeno na RNK, proizvođača Pfizera. Potom će doći i vektorska cjepiva. To je slično kao Pfizerovo. To bi trebalo biti fantastično cjepivo s vrlo malo nuspojava. Hrvatska je naručila i AstraZenecu, to je vektorsko cjepivo s adenovirusom, i to je slično cjepivo. Rezultat bi trebao biti podjednak, cjepivo će djelovati na taj šiljak korona virusa, o kojem govorimo ovih dana. Treba se cijepiti što više ljudi kako bi se obuzdala i smanjila epidemija - rekao je virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Stipan Jonjić.

Sanja Kurečić Filipović iz HZJZ-a objasnila je kako građani moraju biti upoznati s učinkovitošću cjepiva kao i sigurnosni profil kako bi se što više građana cijepilo.

- Nuspojave, kao i one sistemske, javljaju se u većem postotku, ali su blage. Javljaju se u roku od sedam dana. One su čak malo niže kod starijih nego kod radno sposobnih građana. Javljaju se bol na mjestu uboda, umor, bol u mišićima, a u 10 posto i blago povišena temperatura. U četiri osobe javila se i paraliza ličnog živca, no sve su to nuspojave na veliki broj testiranja i zapravo su mali brojevi - govori.

Zbog toga će se 15 minuta nakon cijepljenja pratiti reakcije pacijenata zbog prethodnih alergija, a liječnici će prijavljivati neželjene efekte, dok će građani moći svoje nuspojave ili eventualne sumnje na njih prijaviti HALMED-u.