<p>Cjepivo protiv korone moglo bi u najširu primjenu ući do proljeća, ali čini se da bi svaki drugi morao primiti cjepivo kako bi bolest posve iščezla.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zrće radi unatoč koroni</strong></p><p><strong>Dr. Gordan Lauc</strong>, član Znanstvenog savjeta Vlade, pozvao je sada sve građane da se cijepe i protiv gripe, jer bi se svi koji dođu u kontakt s oba virusa mogli suočiti s vrlo teškim simptomima. Za <a href="https://vijesti.hrt.hr/646038/lauc-iznimno-je-vazno-cijepiti-se-protiv-gripe-u-ovom-trenutku" target="_blank">HRT</a> je Lauc izjavio da bi cjepivo protiv korona virusa moglo biti dostupno već za nekoliko mjeseci i da bi se u najširoj primjeni moglo naći do proljeća! No, upozoravaju znanstvenici, za potencijalno SARS-CoV-2 cjepivo i dalje je vrlo teško predvidjeti koju će razinu zaštite dati.</p><p>- Za COVID-19 se još ne zna sa sigurnošću koliki dio populacije mora biti imuniziran da bolest iščezne. Različiti matematički modeli kažu da to mora biti 50 do 70 posto populacije - kaže<strong> prof. dr. Vera Vlahović Palčevski</strong>. specijalistica kliničke farmakologije i pročelnica Odjela za kliničku farmakologiju KBC-a Rijeka. Ta je profesorica na riječkom Medicinskom fakultetu te Fakultetu zdravstvenih studija gdje je i pročelnica Katedre za temeljne medicinske znanosti, za Novi list jasno naglasila kako nije moguće procijepiti cjelokupnu populaciju te da će se na početku procjepljivati rizične skupine, poput starijih ljudi, zdravstvenih djelatnika i kroničnih bolesnika.</p><p>- Razumno je cijepiti osobe koje imaju najveći rizik lošeg ishoda ukoliko bi oboljele od SARS-CoV-2 ili pak one koje u svakodnevnom radu dolaze u kontakt s velikim brojem ljudi, pa mogu simptomatski ili što je još opasnije asimptomatski oboljeti i širiti bolest dalje. To su osim zdravstvenih djelatnika primjerice nastavnici u školama, trgovci i slična zanimanja, napomenula je, dodavši i da paralelno s istraživanjem i razvojem cjepiva ide i razvoj i istraživanje lijekova protiv SARS-CoV-2.</p><p>Od početka pojave bolesti pokušava se različitim lijekovima liječiti bolesnike oboljele od COVID-19, a i brojni su lijekovi u istraživanju. Na žalost, obzirom da za sada nemamo na raspolaganju učinkovito liječenje, brojnim se lijekovima, supstancama ili postupcima pripisuje učinkovitost, a da to zapravo nije dokazano kliničkim ispitivanjima. Antivirusni lijekovi poput onih za liječenje HIV-a ili C hepatitisa sprečavaju ulazak virusa u stanicu. Cjepivu se na proljeće nada i epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong>, voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' i redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci. On računa da bi u Hrvatskoj moglo biti dostupno polovinom proljeća.</p><p>U subotu su Kinezi objavili da su odobrili testiranje na ljudima potencijalnog novog cjepiva protiv korona virusa koje je kultivirano u stanicama insekata. U svijetu se ovog trenutka već 30 različitih cjepiva protiv korone testira na ljudima, a 139 ih je u pretkliničkim istraživanjima.</p>