Član bande u El Salvadoru dobio 1335 godina zatvora: Zloglasna MS-13 godinama provodi teror

Marvin Abel Hernandez Palacios, član zloglasne bande MS-13 u El Salvadoru, osuđen je na nevjerojatnu kaznu od 1335 godina zatvora, u sklopu masovnog sudskog procesa koji je rezultirao primjerenim kaznama za stotine pripadnika bandi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Više od 2000 zatvorenika prebacili u 'mega zatvor' u El Salvadoru | Video: 24sata/reuters

Ured državnog odvjetnika objavio je kako je ukupno 248 članova zloglasne bande Mara Salvatrucha (MS-13) dobilo "primjerene kazne" za 43 ubojstva i 42 nestanka, uz niz drugih zločina počinjenih između 2014. i 2022. godine.

Još deset članova dobilo je kazne u rasponu od 463 do 958 godina. Ove presude najnoviji su rezultat beskompromisnog rata protiv kriminala koji vodi predsjednik Nayib Bukele, a koji je drastično smanjio stopu nasilja u zemlji, ali i izazvao ozbiljne optužbe o kršenju ljudskih prava.

Obračun bez presedana

Masovne presude dio su opsežne akcije protiv bandi koju od ožujka 2022. godine provodi predsjednik Bukele u sklopu izvanrednog stanja koje dopušta uhićenja bez sudskog naloga. Od početka kampanje uhićeno je više od 90 tisuća ljudi, a prema službenim podacima, oko osam tisuća ih je pušteno nakon što je utvrđeno da su nevini.

Bukeleov pristup doveo je do pada broja ubojstava na povijesno niske razine u ovoj srednjoameričkoj državi koja je nekoć slovila za jednu od najopasnijih na svijetu

REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Međutim, organizacije za ljudska prava optužuju sigurnosne snage za sustavna kršenja ljudskih prava i zlouporabe. Prema podacima organizacije Socorro Juridico Humanitario, čak 454 Salvadorca umrla su u zatvorima od početka obračuna s bandama.

Samuel Ramirez iz pokreta MOVIR, koji okuplja žrtve kršenja prava, izrazio je sumnju u ispravnost sudskih procesa.

​- Nažalost, nema transparentnosti u sudskim postupcima - rekao je Ramirez, dodavši kako su ovako oštre kazne "populistička marketinška strategija" u korist Bukelea.

Desetljeća terora

Kako bi se razumjela podrška koju Bukele uživa unatoč kritikama, važno je znati kontekst vladavine bandi. Prema vladi Salvadora, MS-13 (Mara Salvatrucha) i suparnička banda Barrio 18 odgovorne su za smrt oko 200 tisuća ljudi tijekom posljednja tri desetljeća.

Dvije bande nekoć su kontrolirale oko 80 posto teritorija zemlje, a El Salvador je imao jednu od najviših stopa ubojstava na svijetu.

Bande su sustavno iznuđivale vlasnike tvrtki, "zahtijevajući različite iznose novca u zamjenu za to da im ne naude", priopćio je ured državnog odvjetnika. Mnogi poduzetnici bili su prisiljeni zatvoriti svoje poslovanje zbog straha od prijetnji.

Foto: Profimedia

Banda MS-13 nastala je osamdesetih godina u Los Angelesu, a osnovali su je salvadorski imigranti koji su pobjegli od građanskog rata. Otada se proširila na Gvatemalu i Honduras, pretvarajući regiju u jedno od najnasilnijih područja na svijetu. Sjedinjene Američke Države proglasile su MS-13 stranom terorističkom organizacijom.

Kontroverzni, ali očito učinkovit model borbe protiv kriminala sada privlači pažnju i drugih zemalja u regiji. Predsjednik Kostarike Rodrigo Chaves već je razgovarao s Bukeleom o preuzimanju njegovih metoda kako bi se suprotstavio rastućem kriminalu u svojoj zemlji, što uključuje i planove za izgradnju zatvora po uzoru na salvadorski megazatvor Cecot.