MASOVNI SUDSKI PROCES

Član bande u El Salvadoru dobio 1335 godina zatvora: Zloglasna MS-13 godinama provodi teror

Piše Antonela Šaponja,
Član bande u El Salvadoru dobio 1335 godina zatvora: Zloglasna MS-13 godinama provodi teror
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Prema vladi Salvadora, MS-13 i suparnička banda Barrio 18 odgovorne su za smrt oko 200 tisuća ljudi tijekom posljednja tri desetljeća. Nekoć su kontrolirale oko 80 posto teritorija zemljle...

Marvin Abel Hernandez Palacios, član zloglasne bande MS-13 u El Salvadoru, osuđen je na nevjerojatnu kaznu od 1335 godina zatvora, u sklopu masovnog sudskog procesa koji je rezultirao primjerenim kaznama za stotine pripadnika bandi.

Ured državnog odvjetnika objavio je kako je ukupno 248 članova zloglasne bande Mara Salvatrucha (MS-13) dobilo "primjerene kazne" za 43 ubojstva i 42 nestanka, uz niz drugih zločina počinjenih između 2014. i 2022. godine.

Još deset članova dobilo je kazne u rasponu od 463 do 958 godina. Ove presude najnoviji su rezultat beskompromisnog rata protiv kriminala koji vodi predsjednik Nayib Bukele, a koji je drastično smanjio stopu nasilja u zemlji, ali i izazvao ozbiljne optužbe o kršenju ljudskih prava.

Obračun bez presedana

Masovne presude dio su opsežne akcije protiv bandi koju od ožujka 2022. godine provodi predsjednik Bukele u sklopu izvanrednog stanja koje dopušta uhićenja bez sudskog naloga. Od početka kampanje uhićeno je više od 90 tisuća ljudi, a prema službenim podacima, oko osam tisuća ih je pušteno nakon što je utvrđeno da su nevini.

Bukeleov pristup doveo je do pada broja ubojstava na povijesno niske razine u ovoj srednjoameričkoj državi koja je nekoć slovila za jednu od najopasnijih na svijetu

Međutim, organizacije za ljudska prava optužuju sigurnosne snage za sustavna kršenja ljudskih prava i zlouporabe. Prema podacima organizacije Socorro Juridico Humanitario, čak 454 Salvadorca umrla su u zatvorima od početka obračuna s bandama.

Samuel Ramirez iz pokreta MOVIR, koji okuplja žrtve kršenja prava, izrazio je sumnju u ispravnost sudskih procesa.

​- Nažalost, nema transparentnosti u sudskim postupcima - rekao je Ramirez, dodavši kako su ovako oštre kazne "populistička marketinška strategija" u korist Bukelea.

Desetljeća terora

Kako bi se razumjela podrška koju Bukele uživa unatoč kritikama, važno je znati kontekst vladavine bandi. Prema vladi Salvadora, MS-13 (Mara Salvatrucha) i suparnička banda Barrio 18 odgovorne su za smrt oko 200 tisuća ljudi tijekom posljednja tri desetljeća.

Dvije bande nekoć su kontrolirale oko 80 posto teritorija zemlje, a El Salvador je imao jednu od najviših stopa ubojstava na svijetu.

Bande su sustavno iznuđivale vlasnike tvrtki, "zahtijevajući različite iznose novca u zamjenu za to da im ne naude", priopćio je ured državnog odvjetnika. Mnogi poduzetnici bili su prisiljeni zatvoriti svoje poslovanje zbog straha od prijetnji.

556346786
Foto: Profimedia

Banda MS-13 nastala je osamdesetih godina u Los Angelesu, a osnovali su je salvadorski imigranti koji su pobjegli od građanskog rata. Otada se proširila na Gvatemalu i Honduras, pretvarajući regiju u jedno od najnasilnijih područja na svijetu. Sjedinjene Američke Države proglasile su MS-13 stranom terorističkom organizacijom.

Kontroverzni, ali očito učinkovit model borbe protiv kriminala sada privlači pažnju i drugih zemalja u regiji. Predsjednik Kostarike Rodrigo Chaves već je razgovarao s Bukeleom o preuzimanju njegovih metoda kako bi se suprotstavio rastućem kriminalu u svojoj zemlji, što uključuje i planove za izgradnju zatvora po uzoru na salvadorski megazatvor Cecot.

