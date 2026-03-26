Članice NATO saveza povećale izdatke za obranu za 20 posto

Europski saveznici u NATO-u i Kanada povećali su obrambene izdatke za 20 posto u 2025. u usporedbi s prethodnom godinom u realnim iznosima, naveo je glavni tajnik Mark Rutte u svom godišnjem izvješću objavljenom u četvrtak, pozivajući članice NATO-a da održe zamah u potrošnji na obranu. "Očekujem da će saveznici na sljedećem samitu NATO-a u Ankari pokazati da su na jasnom i vjerodostojnom putu prema cilju od pet posto", napisao je Rutte te dodao da "snažna transatlantska veza ostaje ključna u doba globalne neizvjesnosti". Američki predsjednik Donald Trump više je puta zahtijevao da partneri u NATO-u značajno povećaju potrošnju na obranu, budući da američka administracija tvrdi da bi europski saveznici u konačnici trebali preuzeti primarnu odgovornost za konvencionalnu obranu kontinenta.

Trump je u četvrtak prozvao saveznike u NATO-u da nisu učinile "apsolutno ništa" kako bi pomogle u pogledu rata s Iranom u objavi na ⁠društvenoj mreži Truth Social.

"SJEDINJENE DRŽAVE NE TREBAJU NIŠTA OD NATO-a, ALI 'NIKAD NE ZABORAVITE' OVAJ VRLO VAŽAN TRENUTAK!", napisao je Trump.

U svom godišnjem izvješću, Rutte je naveo da su prošle godine "svi saveznici izvijestili o brojkama obrambenih rashoda koje su ispunile ili premašile cilj od dva posto prvi put postavljen 2014., pri čemu su mnogi naglo povećali potrošnju". Čelnici NATO-a su se na prošlogodišnjem samitu dogovorili da će do 2035. potrošiti pet posto BDP-a na obranu i povezana ulaganja.

Članice su se obvezale potrošiti 3,5 posto BDP-a na temeljnu obranu poput vojske i oružja, te 1,5 posto na šire obrambene mjere poput kibernetičke sigurnosti, zaštite cjevovoda i prilagodbe cesta i mostova za teška vojna vozila.

Tri članice NATO-a Poljska, Litva i Latvija već su prošle godine premašile novi cilj od 3,5 posto, prema procjenama navedenim u godišnjem izvješću.

Nekoliko zemalja, uključujući Španjolsku, Kanadu i Belgiju, bile su na razini od dva posto.

Hrvatska je prošlu godinu završila s 2,08 posto izdvajanja na obranu.

Savez s 32 zemlje članice ukupno je potrošio 2,77 posto BDP-a na obranu u 2025. godini.

Sjedinjene Države zaslužne su za otprilike 60 posto obrambene potrošnje NATO-a prošle godine.