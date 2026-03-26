Obavijesti

News

Komentari 3
RUTTE BI JOŠ

Članice NATO saveza povećale izdatke za obranu za 20 posto

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Članice NATO saveza povećale izdatke za obranu za 20 posto
Foto: Omar Havana

Glavni tajnik NATO-a poručio da je cilj dosegnuti pet posto BDP-a za obranu, dok SAD ponovno kritizira saveznike

Europski saveznici u NATO-u i Kanada povećali su obrambene izdatke za 20 posto u 2025. u usporedbi s prethodnom godinom u realnim iznosima, naveo je glavni tajnik Mark Rutte u svom godišnjem izvješću objavljenom u četvrtak, pozivajući članice NATO-a da održe zamah u potrošnji na obranu.  "Očekujem da će saveznici na sljedećem samitu NATO-a u Ankari pokazati da su na jasnom i vjerodostojnom putu prema cilju od pet posto", napisao je Rutte te dodao da "snažna transatlantska veza ostaje ključna u doba globalne neizvjesnosti".  Američki predsjednik Donald Trump više je puta zahtijevao da partneri u NATO-u značajno povećaju potrošnju na obranu, budući da američka administracija tvrdi da bi europski saveznici u konačnici trebali preuzeti primarnu odgovornost za konvencionalnu obranu kontinenta.

Trump je u četvrtak prozvao saveznike u NATO-u da nisu učinile "apsolutno ništa" kako bi pomogle u pogledu rata s Iranom u objavi na ⁠društvenoj mreži Truth Social.

IRANSKA AMBASADA U BEOGRADU Iranci usporedili bombardiranje Srbije 1999. godine i rat u Iranu. 'Vidi se isti obrazac nasilja...'
Iranci usporedili bombardiranje Srbije 1999. godine i rat u Iranu. 'Vidi se isti obrazac nasilja...'

"SJEDINJENE DRŽAVE NE TREBAJU NIŠTA OD NATO-a, ALI 'NIKAD NE ZABORAVITE' OVAJ VRLO VAŽAN TRENUTAK!", napisao je Trump.

U svom godišnjem izvješću, Rutte je naveo da su prošle godine "svi saveznici izvijestili o brojkama obrambenih rashoda koje su ispunile ili premašile cilj od dva posto prvi put postavljen 2014., pri čemu su mnogi naglo povećali potrošnju". Čelnici NATO-a su se na prošlogodišnjem samitu dogovorili da će do 2035. potrošiti pet posto BDP-a na obranu i povezana ulaganja.

Članice su se obvezale potrošiti 3,5 posto BDP-a na temeljnu obranu poput vojske i oružja, te 1,5 posto na šire obrambene mjere poput kibernetičke sigurnosti, zaštite cjevovoda i prilagodbe cesta i mostova za teška vojna vozila.

Tri članice NATO-a Poljska, Litva i Latvija već su prošle godine premašile novi cilj od 3,5 posto, prema procjenama navedenim u godišnjem izvješću.

NEMA OZLIJEĐENIH Ruski dron pogodio elektranu u NATO članici, pogodio dimnjak
Ruski dron pogodio elektranu u NATO članici, pogodio dimnjak

Nekoliko zemalja, uključujući Španjolsku, Kanadu i Belgiju, bile su na razini od dva posto.

Hrvatska je prošlu godinu završila s 2,08 posto izdvajanja na obranu. 

Savez s 32 zemlje članice ukupno je potrošio 2,77 posto BDP-a na obranu u 2025. godini.

Sjedinjene Države zaslužne su za otprilike 60 posto obrambene potrošnje NATO-a prošle godine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu
Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!
IZ MINUTE U MINUTU

Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026