Otkriveno što je Epstein skrivao u skladištu na Floridi: Znao je da mu stiže policijska racija...

Britanski dnevnik The Telegraph objavio je kako je Jeffrey Epstein godinama skrivao dijelove svoje elektroničke opreme, fotografije i druge materijale u najamnim skladišnim prostorima diljem SAD-a. Prema dokumentima do kojih je list došao, monstrum je plaćao privatne detektive da uklone opremu iz njegove kuće u Palm Beachu na Floridi kad je saznao da bi policija mogla izvršiti raciju te je opremu prebacio u više zasebnih skladišnih jedinica...

Podaci iz financijskih evidencija sugeriraju da su neke od tih jedinica bile pod najmom od početka 2000-ih, čak od 2003. godine, i da su plaćanja nastavljena sve do 2019., godine kada je Epstein umro u pritvoru dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu maloljetnicima. U jedinicama je bila oprema i s 'pedofilskog otoka' Little St. James. Iz uvida u naloge za pretragu koje je pregledao The Telegraph proizlazi da američke vlasti nikada nisu pretražile ove vanjske skladišne prostore, što znači da bi određeni materijali mogli ostati neotkriveni i nakon što je slučaj ponovno u centru pozornosti.

Inventar predmeta uklonjenih iz Epsteinove vile i pohranjenih u tajno skladište, kojim je upravljala privatna detektivska agencija Riley Kiraly, otkriva mračni svijet njegovih zločina. Prema dokumentima, ondje su se nalazila tri računala, 29 adresara i telefonskih imenika te detaljan popis maserki s Floride na tri stranice. Upravo su računala bila ključan predmet interesa istražitelja jer se sumnjalo da sadrže popise žrtava i snimke nadzornih kamera.

Osim toga, u skladištu je pronađena ogromna količina eksplicitnog materijala, uključujući brojne fotografije golih žena, za koje se vjeruje da su Epsteinove žrtve. Pronađene su i deseci pornografskih časopisa, kao i VHS kazete i DVD-ovi... Posebno uznemirujuć pronalazak bila je 8mm video kazeta na kojoj je, prema opisu, snimka žene pod tušem i u donjem rublju.

Među najbizarnijim predmetima su i dva priručnika za obuku "seksualnih robova".

Vlasti u SAD-u dugo su sumnjale kako je Epstein bio upozoren na policijsku raciju u njegovoj vili u Palm Beachu u listopadu 2005. Bivši šef policije Palm Beacha kasnije je rekao da je "mjesto bilo očišćeno".

Izgledalo je kao da nedostaje određena oprema, računalni materija, koji bi bio povezan s nadzornim kamerama. To je potaknulo nagađanja da je Epstein snimao materijal bez znanja ljudi..

Mnoge žrtve pokojnog pedofila vjerovala su da je po vilama imao skrivene kamere kojima je snimao materijal za moguću ucjenu. Britanski mediji pisali su ranije ovog mjeseca da je 2014. naredio osoblju da postavi skrivene kamere unutar kutija za maramice u svojem domu. FBI je ranije poručio da nema dokaza da je Epstein pohranjivao kompromitirajući materijal.

- "Svjesni smo teorija koje kruže u medijima i na internetu da je Epstein snimao zlostavljanje svojih žrtava, uključujući i od strane drugih muškaraca, ali nismo pronašli dokaze koji bi poduprli tu teoriju. Da smo pronašli takve snimke, koristili bismo ih kao dokaze u kaznenim postupcima koje smo vodili i pratili sve tragove koje bi otvorili. No takve snimke nismo pronašli. Policija u Palm Beachu snimala je razgovore sa žrtvama u postaji, dijelove pretrage Epsteinove rezidencije i zaplijenila manji broj videosnimki iz njegove kuće. Nijedna od tih snimki ne prikazuje zlostavljanje žrtava niti upućuje na to da je itko osim Epsteina i Maxwell sudjelovao u zlostavljanju - stalo je u interneom memorandumu FBI-ja objavljenom u novom paketu Epstein dokumenata.

Epsteinove izjave o skrivanju materijala datiraju još iz ranih 2000-ih, uključujući e-mailove u kojima se spominje da su računala i drugi dokumenti “zaključani u skladištu” prije izvršenja naloga za pretragu u njegovoj kući..



