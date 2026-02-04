Obavijesti

News

Komentari 0
SVJEDOČENJE

Clintoni zbog Epsteina idu na rešetanje u američki Kongres

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Clintoni zbog Epsteina idu na rešetanje u američki Kongres
Foto: Reuters/DOJ

Bill Clinton bio je poznanik Epsteina, koji je umro u zatvoru 2019. godine, no zanijekao je da je imao saznanja o njegovim seksualnim zločinima te tvrdi da je prekinuo kontakt s njim prije dva desetljeća

Admiral

Bivši američki predsjednik Bill Clinton i njegova supruga Hillary Clinton, bivša državna tajnica SAD-a, pristali su svjedočiti u kongresnoj istrazi o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, čime su izbjegli mogućnost da budu proglašeni krivima za nepoštivanje Kongresa, piše BBC.

Zastupnički dom američkog Kongresa trebao je ovoga tjedna glasati o tome da se par proglasi krivim za nepoštivanje Kongresa zbog odbijanja da se pojave pred Odborom za nadzor.

Foto: Department of Justice

Bill Clinton bio je poznanik Epsteina, koji je umro u zatvoru 2019. godine, no zanijekao je da je imao saznanja o njegovim seksualnim zločinima te tvrdi da je prekinuo kontakt s njim prije dva desetljeća.

Bill Clinton će se pojaviti na davanju iskaza 27. veljače, dok će Hillary Clinton svjedočiti dan ranije. To će biti prvi put da je neki bivši američki predsjednik svjedočio pred kongresnim odborom još od Geralda Forda 1983. godine.

Odbor za nadzor Zastupničkog doma, kojim upravljaju republikanci, zatražio je da se iskazi snimaju i transkribiraju, bez vremenskog ograničenja.

Predsjednik Odbora za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma, James Comer, izjavio je u utorak:
„Kad je postalo jasno da ćemo ih proglasiti krivima za nepoštivanje Kongresa, Clintonovi su potpuno popustili.“

„Republikanci i demokrati u Odboru za nadzor jasno su poručili: nitko nije iznad zakona – pa ni Clintonovi“, dodao je u priopćenju.

DETALJI PREPISKE ŠOKANTNI MAIL Nikolić nudio Epsteinu modele iz Zagreba: 'One izgledaju vrlo hrvatski'
ŠOKANTNI MAIL Nikolić nudio Epsteinu modele iz Zagreba: 'One izgledaju vrlo hrvatski'

Zastupnički dom trebao je ovoga tjedna glasati o proglašenju bivšeg predsjednika i bivše državne tajnice krivima za kazneno nepoštivanje Kongresa, no planovi su iznenada obustavljeni u ponedjeljak nakon što je pravni tim Clintonovih poručio da će pristati na uvjete odbora.

Bračni par, oboje demokrati, ranije je zauzeo prkosan stav, tvrdeći da su već dostavili ovjerene pisane izjave koje pokrivaju „ograničene informacije“ koje imaju o Epsteinu.

Pravne pozive koje je izdao odbor odbacili su kao „ništa više od pokušaja da se osramote politički protivnici, po nalogu predsjednika Trumpa“.

Odbor za nadzor potom je krajem prošlog mjeseca, uz potporu nekoliko demokrata, odobrio mjeru kojom se Clintonove proglašava krivima za nepoštivanje Kongresa.

U subotu, dok se približavalo glasanje u punom sazivu Zastupničkog doma, odvjetnici Clintonovih ponudili su ograničeno svjedočenje koje bi se temeljilo na četverosatnom intervjuu s Billom Clintonom. Međutim, Comer je izrazio zabrinutost da bi bivši predsjednik izbjegavao odgovore i odugovlačio postupak.

House Oversight Committee meets to vote on whether to hold the Clintons in contempt of Congress, at the Capitol in Washington
Foto: Kevin Lamarque

U ponedjeljak navečer zamjenik šefa kabineta Billa Clintona, Angel Ureña, objavio je na platformi X da će se par pojaviti pred odborom.

„Pregovarali su u dobroj vjeri“, napisao je Ureña u objavi upućenoj Odboru za nadzor. „Vi niste.

Pod prisegom su vam rekli ono što znaju, ali vas to ne zanima. Ipak, bivši predsjednik i bivša državna tajnica pojavit će se. Raduju se postavljanju presedana koji vrijedi za sve.“

Da je Zastupnički dom odobrio odluku o nepoštivanju Kongresa, slučaj bi bio proslijeđen Ministarstvu pravosuđa, koje bi potom moglo odlučiti hoće li kazneno goniti Clintonove.

Niti jedno od Clintonovih nije optuženo za nezakonito ponašanje od strane žrtava Epsteinova zlostavljanja te su zanijekali da su imali saznanja o njegovim seksualnim zločinima.

Hillary Clinton, bivša američka senatorica i državna tajnica te demokratska predsjednička kandidatkinja 2016. godine, izjavila je da nikada nije upoznala Epsteina niti razgovarala s njim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'
DAN NAKON DOČEKA

VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'

Kako je moguće da Vlada RH koja treba provoditi zakon svjesno to krši. Da li oni vrijede za njih ili ne? Da li je jučer prekršen zakon? Ovo predstavlja presedan i može se bilo kojem gradu dogoditi, smatra Tomašević
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026