Clintoni zbog Epsteina idu na rešetanje u američki Kongres

Bivši američki predsjednik Bill Clinton i njegova supruga Hillary Clinton, bivša državna tajnica SAD-a, pristali su svjedočiti u kongresnoj istrazi o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, čime su izbjegli mogućnost da budu proglašeni krivima za nepoštivanje Kongresa, piše BBC.

Zastupnički dom američkog Kongresa trebao je ovoga tjedna glasati o tome da se par proglasi krivim za nepoštivanje Kongresa zbog odbijanja da se pojave pred Odborom za nadzor.

Foto: Department of Justice

Bill Clinton bio je poznanik Epsteina, koji je umro u zatvoru 2019. godine, no zanijekao je da je imao saznanja o njegovim seksualnim zločinima te tvrdi da je prekinuo kontakt s njim prije dva desetljeća.

Bill Clinton će se pojaviti na davanju iskaza 27. veljače, dok će Hillary Clinton svjedočiti dan ranije. To će biti prvi put da je neki bivši američki predsjednik svjedočio pred kongresnim odborom još od Geralda Forda 1983. godine.

Odbor za nadzor Zastupničkog doma, kojim upravljaju republikanci, zatražio je da se iskazi snimaju i transkribiraju, bez vremenskog ograničenja.

Predsjednik Odbora za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma, James Comer, izjavio je u utorak:

„Kad je postalo jasno da ćemo ih proglasiti krivima za nepoštivanje Kongresa, Clintonovi su potpuno popustili.“

„Republikanci i demokrati u Odboru za nadzor jasno su poručili: nitko nije iznad zakona – pa ni Clintonovi“, dodao je u priopćenju.

Zastupnički dom trebao je ovoga tjedna glasati o proglašenju bivšeg predsjednika i bivše državne tajnice krivima za kazneno nepoštivanje Kongresa, no planovi su iznenada obustavljeni u ponedjeljak nakon što je pravni tim Clintonovih poručio da će pristati na uvjete odbora.

Bračni par, oboje demokrati, ranije je zauzeo prkosan stav, tvrdeći da su već dostavili ovjerene pisane izjave koje pokrivaju „ograničene informacije“ koje imaju o Epsteinu.

Pravne pozive koje je izdao odbor odbacili su kao „ništa više od pokušaja da se osramote politički protivnici, po nalogu predsjednika Trumpa“.

Odbor za nadzor potom je krajem prošlog mjeseca, uz potporu nekoliko demokrata, odobrio mjeru kojom se Clintonove proglašava krivima za nepoštivanje Kongresa.

U subotu, dok se približavalo glasanje u punom sazivu Zastupničkog doma, odvjetnici Clintonovih ponudili su ograničeno svjedočenje koje bi se temeljilo na četverosatnom intervjuu s Billom Clintonom. Međutim, Comer je izrazio zabrinutost da bi bivši predsjednik izbjegavao odgovore i odugovlačio postupak.

Foto: Kevin Lamarque

U ponedjeljak navečer zamjenik šefa kabineta Billa Clintona, Angel Ureña, objavio je na platformi X da će se par pojaviti pred odborom.

„Pregovarali su u dobroj vjeri“, napisao je Ureña u objavi upućenoj Odboru za nadzor. „Vi niste.

Pod prisegom su vam rekli ono što znaju, ali vas to ne zanima. Ipak, bivši predsjednik i bivša državna tajnica pojavit će se. Raduju se postavljanju presedana koji vrijedi za sve.“

Da je Zastupnički dom odobrio odluku o nepoštivanju Kongresa, slučaj bi bio proslijeđen Ministarstvu pravosuđa, koje bi potom moglo odlučiti hoće li kazneno goniti Clintonove.

Niti jedno od Clintonovih nije optuženo za nezakonito ponašanje od strane žrtava Epsteinova zlostavljanja te su zanijekali da su imali saznanja o njegovim seksualnim zločinima.

Hillary Clinton, bivša američka senatorica i državna tajnica te demokratska predsjednička kandidatkinja 2016. godine, izjavila je da nikada nije upoznala Epsteina niti razgovarala s njim.