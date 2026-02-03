Obavijesti

ŠOKANTNI MAIL Nikolić nudio Epsteinu modele iz Zagreba: 'One izgledaju vrlo hrvatski'

ŠOKANTNI MAIL Nikolić nudio Epsteinu modele iz Zagreba: 'One izgledaju vrlo hrvatski'
Dopisivanje se odvijalo tijekom 2014. godine. U jednom od mailova poslan je link na članak o hrvatskoj manekenki, no nema konteksta. Zagrepčanke je hvalio jer su 'svijetlije puti'

Epsteinov bliski suradnik Boris Nikolić 2014. godine slao mu je linkove na hrvatske modele i agencije te sugerirao da "pogleda" ponudu iz Zagreba.

U jednom mailu naslova "Prijateljica mog brata" od 20. siječnja 2014., Nikolić Epsteinu šalje link na članak o hrvatskoj manekenki.  

U drugom mailu istog dana šalje link na stranicu s popisom "najuspješnijih hrvatskih modela".

Epstein je u jednom mailu odgovorio da "modeli izgledaju hrvatski". Mailova o daljnjem raspletu ove korespondencije nema, a nije poznato je li koja od modela bila odabrana od strane Epsteina. Također, točan kontekst još treba utvrditi.

Podsjetimo, Nikolić je Epsteinu bio ključna figura. Taj liječnik rođen u Hrvatskoj i diplomant Medicinskog fakulteta u Zagrebu, koji je karijeru izgradio u SAD-u kao znanstveni savjetnik Billa Gatesa i biotehnološki investitor. Nikolić je bio jedan od Epsteinovih najbližih suradnika, do te mjere da ga je Epstein imenovao zamjenskim izvršiteljem svoje oporuke, što je Nikolić kasnije odbio.

Kako su 24sata već pisala, Hrvatska se spominje i u mailovima znanstvenika koji u Zagrebu treba održati predavanja.

“Jeffrey, ovo su govori koje ću održati u Zagrebu, Londonu i drugdje - mislim da je to lijep nastavak naše suradnje, u prvih nekoliko minuta ću detaljno analizirati feministice, zagolicat publiku sa transseksualnošću i homoseksualnošću, i završiti s nečim o čemu feministkinje nemaju što reći - Honor Killings", piše Epsteinu u svibnju 2016. osoba čije je ime u dokumentima zatamnjeno. "Honor Killings" su ubojstva iz časti, najčešće djevojaka, žena, zbog "sramote" koju su nanijele obitelji.

Predavanje pod naslovom "An Evening on Evolutionary Biology - An overview covering Feminism, Transgender, Homosexuality and Honor Killings" u nekadašnjem zagrebačkom kinu Europa u listopadu 2016. održao je Robert Triveres, kako je i tad najavljeno, "jedan od najutjecajnijih znanstvenika današnjice".

Kako stoji u nastavku tog, svibanjskog maila Epsteinu, "usput, žene u Zagrebu su fantastično lijepe, možda malo svjetlije puti od onoga na što sam navikao, ali ću se rado prilagoditi".

Sama činjenica da se nečije ime spominje u objavljenim dokumentima iz Epsteinovih spisa ne znači nužno da je počinjeno bilo kakvo protupravno djelo.

