objavili sudski oglas

Continental film pred stečajem zbog 21.500 eura duga

Piše HINA,
Trgovački sud u Zagrebu u skraćenom je stečajnom postupku pozvao vjerovnike Continental filma, jednog od vodećih hrvatskih filmskih distributera, da u roku od 45 dana predlože otvaranje stečaja te tvrtke s nešto više od 21.500 eura utvrđenog duga

Sudskim oglasom pozvani su i zastupnici Continental filma da u roku od 15 dana sudu predaju popis imovine i obaveza tvrtke, a ne odazovu li se vjerovnici i zastupnici u zakonskim predviđenim rokovima, sud će smatrati da je taj dužnik nesposoban za plaćanje i donijet će odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju skraćenog stečaja.

Continental film osnovan je 1991. sa sjedištem u Zagrebu i, kako se navodilo u medijima, prva je privatna tvrtka koja je potpisala ugovor za distribuciju filmova u Hrvatskoj i Sloveniji s holivudskom kompanijom – tadašnjom Columbia TriStar Pictures, kasnije Sony Pictures. Od svog osnivanja, Continental film proširio je svoju distribuciju filmova na teritorije Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije.

PREDSTAVLJENE IZMJENE Vlada donosi Zakon o zaštiti novinara i zviždača: Mijenja i zakone za zaštitu potrošača
Vlada donosi Zakon o zaštiti novinara i zviždača: Mijenja i zakone za zaštitu potrošača

Potpisom ugovora o zastupanju kompanije Filmbankmedia, Continental film je 2017. postao licencor (davatelj licence) za prikazivanje filmova na svim javnim površinama velikih holivudskih kompanija uključujući i Sony Pictures, Warner Bros., Walt Disney, 20th Century Fox i druge. 

Kako se navodi u sudskom registru, osnivač i direktor Continental filma jest Enver Hadžiabdić, a temeljni kapital tvrtke bio je još 2024. povećan sa oko 380.000 eura na 447.000 eura. No, prema izračunu dobiti i gubitka za poduzetnike za tu godinu objavljenom na stranicama Financijske agencije (Fina), na kraju 2024. bio je zabilježen gubitak od čak 493.650 eura.

