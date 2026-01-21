Vlada donosi Zakon o zaštiti novinara i zviždača: Mijenja i zakone za zaštitu potrošača

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je u srijedu izmjene Zakona o obveznim odnosima, Zakona o stečaju potrošača te novi Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, a kojima je cilj veća zaštita potrošača i sudionika javnog djelovanja.

„S jedne strane riječ je o našoj obvezi kao države članice EU da hrvatsko zakonodavstvo uskladimo s pravnom stečevinom EU-a, a s druge o unutarnjim razlozima – analizi postojećeg stanja i potrebi da određena rješenja dodatno unaprijedimo“, naglasio je Habijan na konferenciji za novinare.

Najopsežnije izmjene odnose se na Zakon o obveznim odnosima, u koji se transponiraju dvije europske direktive – o odgovornosti za neispravan proizvod te o promicanju popravka robe, čiji je cilj potaknuti potrošače na dulje korištenje proizvoda i smanjenje otpada.

U važećem Zakonu, kaže, već postoji institut odgovornosti za neispravan proizvod, no zbog tehnološkog razvoja bila potrebna njegova modernizacija.

Iz perspektive potrošača posebno je važno što se predloženim izmjenama proširuje krug odgovornih osoba. Naknada štete moći će se, osim od proizvođača, zahtijevati i od uvoznika, zastupnika proizvođača, pružatelja usluga ispunjavanja narudžbi, dobavljača te pružatelja internetskih platformi.

Propisuju se i dosadašnji rokovi zastare za pokretanje postupka – subjektivni rok od tri godine od dana saznanja za neispravnost proizvoda te objektivni rok od deset godina od dana kada je proizvod stavljen na tržište ili u uporabu. Iznimno, kao novina, u slučaju prikrivene tjelesne ozljede, primjenjuje se objektivni rok od 25 godina u kojem samo pravo prestaje.

Dodatno, produljuje se rok odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju njihova uklanjanja popravkom stvari, kao i to da će za vrijeme popravka prodavatelj moći potrošaču besplatno osigurati odnosno posuditi zamjensku stvar.

Govoreći o izmjenama Zakona o stečaju potrošača, Habijan je podsjetio da je taj zakon donesen 2015. te da su za te postupke nadležni općinski sudovi. Analiza stanja pokazala je kontinuirani porast broja predmeta, zbog čega se predlaže prijenos nadležnosti na trgovačke sudove, koji su specijalizirani za stečajne postupke.

Predstavljen je i novi Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2024/1069., a cilj mu je zaštita novinara, izdavača, medijskih organizacija, prijavitelja nepravilnosti, boraca za ljudska prava, organizacija civilnog društva, sindikata, umjetnika, istraživača, članova akademske zajednice i drugih od neosnovanih i zlonamjernih sudskih postupaka.

Naglašeno je kako se ide u širu primjenu Direktive, odnosno da će se Zakon primjenjivati na sve predmete, neovisno o postojanju prekograničnih elemenata.

Pravosudna akademija bit će određena kao jedinstvena kontaktna točka za pristup informacijama o dostupnim postupovnim jamstvima, pravnim lijekovima i mjerama potpore, dok će Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije voditi evidenciju i statistiku sudskih predmeta, koje će se jednom godišnje dostavljati Europskoj komisiji.

Sva tri prijedloga zakona uskoro će biti upućena u javno savjetovanje, stoji u priopćenju.