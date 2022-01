Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić poručuje kako ova godina donosi korekcije cijena struje i plina i kako takve korekcije neće zaobići ni Hrvatsku.

- Dobra je činjenica da će inflacija u Hrvatskoj biti nešto niža od prosjeka EU-a. Ova godina donijet će korekciju i to Hrvatska kao niti jedna druga članica EU-a ne može izbjeći. Radi se o korekcijama cijena plina i struje. Do travnja doći će do određene korekcije cijena. Vlada će iskoristiti sve svoje alate kako bi taj rast cijena energenata koje mi ne kontroliramo u potpunosti, bio što je moguće manji. Nije nevažno kako će se cijene plina i struje kretati u sljedeća dva i pol mjeseca, radi kalkulacija i procjena cijena za sljedeće razdoblje.

Ako se gleda 2021. godina, porast cijene plina bio bi značajan. Upravo zbog toga ćemo pričekati još neko vrijeme. Ove godine nas može dočekati smirenje stanja na plinskom tržištu, rješenja geostrateških pitanja na relaciji EU-Rusija i nekih drugih. Kontinuirano analiziramo situaciju i reagirat ćemo na vrijeme. Od 1. travnja 2022. godine učinit ćemo sve da spriječimo rast kakav su doživjele druge zemlje EU-a - rekao je Ćorić za HRT.

Vlada već neko vrijeme najavljuje kako će učiniti sve da cijene energenata ne odu u nebo, ali ministar još nije izložio konkretan plan.