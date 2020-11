Ćorić: 'Moj obraz nema cijenu'

Sve navode iz Interpelacije ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić je odbacio poručivši da je pozicija Vlade jasna. Vlada nije učinila ništa nezakonito niti pogodovala investitoru

<p>Ministar gospodarstva <strong>Tomislav Ćorić</strong> u saborskoj raspravi u utorak o oporbenoj Interpelaciji o radu Vlade vezano za projekt vjetroparka Krš - Pađene, odbacio je sve optužbe za pogodovanje investitorima i korupciju, poručivši da "njegov obraz nema cijenu".</p><p> Naglasio je kako odgovornost za taj projekt u razdoblju od listopada do prosinca 2013. ne može tražiti od Vlade premijera Andreja Plenkovića. Ministar Ćorić podsjetio je da su javno dostupni svi dokumenti HERE i Ministarstva kao i ugovori investitora i HROTE.</p><p> Interpelaciju kojom od Vlade traže da Saboru dostavi sve ugovore vezane uz vjetropark Krš-Pađene, predložio je Domovinski pokret, a poduprlo ih je 20 oporbenih zastupnika. </p><p> Sve navode iz Interpelacije ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić je odbacio poručivši da je pozicija Vlade premijera <strong>Andreja Plenkovića </strong>vrlo jasna. Vlada nije učinila ništa nezakonito niti je investitora dovela u bolji položaj, a to ćemo i dokazati, rekao je ranije popodne ministar Ćorić. Dodao je kako je 'jasno iz dokumentacije da su ključne odluke u ovom projektu i nizu drugih donesene krajem 2013. godine, za vrijeme Vlade Zorana Milanovića.</p><p> U večerašnjoj saborskoj raspravi ministar Ćorić je rekao da zastupnica Domovinskog pokreta <strong>Karolina Vidović Krišto</strong>, koji je pokrenuo interpelaciju uz potporu oporbenih zastupnika, stalno manipulira da 'netko nešto skriva'.</p><p> Ponovno je naglasio kako Vlada s produljenjem ugovora 2018. nema ništa te da o tome odlučuje regulatorna agencija.</p><p> Isto tako Ćorić je manipulacijom ocijenio tvrdnje da je građanima otuđeno 2 milijarde kuna, dodavši kako se ugovori moraju poštovati.</p><p> U vezi s poništenjem rješenja bivšeg ministra energetike i zaštite okoliša Slavena Dobrovića iz 2017. rekao je da je to učinjeno nakon višestrukih konzultacija s Državnim odvjetništvom RH.</p><p><strong> Stjepo Bartulica (Domovinski pokret)</strong> rekao je kako interpelacija nije napad na Vladu i ni na koga osobno, već je problem što se jamči previsoka cijena na predugi rok i Vlada ne može osigurati takav povlašteni položaj jednom investitoru. 'Vlada bira dobitnike i gubitnike preko naših leđa i pogodovanje je oblik korupcije', rekao je Bartulica poručivši kako će se boriti protiv toga da jedni budu jednakiji od drugih. </p><p><strong> Miro Bulj (Most)</strong> ministra gospodarstva i održivog razvoja Ćorića nazvao je 'ministrom ugroze okoliša', ustvrdivši da je napravio ogromnu štetu Hrvatskoj, tešku 2 milijarde kuna pogodovanjem investitorima u projekt vjetroparka Krš-Pađene. Pozvao ga je da podnese ostavku.</p><p> Nevezano na temu upitao je zašto se nije moglo naći novac za subvenciju kupnje potrebnog dodatnog prijamnika, da nakon promjene signala ljudi mogu gledati tv program. Ustvrdio je da loša politika potiče na iseljavanje najproduktivnijeg dijela stanovništva. Zbog višekratnog ignoriranja upozorenja predsjedavajućeg potpredsjednika Sabora<strong> Željka Reinera</strong> da ne govori dok nije dobio riječ, Mostov zastupnik Bulj je dobio nekoliko opomena te na kraju i mjeru udaljenja sa sjednice.</p><p><strong> Arsen Bauk (SDP)</strong> najavio je da će podržati prijedlog zaključka, rekavši kako je zahtjev za interpelacijom o radu Vlade u vezi s projektom vjetroparka Krš- Pađene vjerojatno motiviran činjenicom da je državna tajnica Josipa Rimac završila u pritvoru.</p><p><strong> Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti) </strong>ustvrdio je da hrvatski građani plaćaju poticaje za proizvodnju električne energije iz vjetroelektrana dvostruko skuplje nego neke druge članice EU, a da je njihov ekološki aspekt upitan. </p><p><strong> Sandra Benčić (Zeleno-lijeva koalicija)</strong> podsjetila je ministra Ćorića da je prema direktivi EU obavezna izrada studija utjecaja na okoliša, upitavši hoće li se znati koliko koštaju pogrešne odluke.</p><p><strong> Dalija Orešković (SSIP) </strong>ustvrdila je kako je jedini koji manipulira ministar Ćorić i Vlada. Dodala je kako ih poziva da ispune svoje obaveze prema saborskim zastupnicima da bi se konačno znalo je li bilo pogodovanja investitoru i da se to konačno raščisti.</p><p> <strong>Davor Dretar (Domovinski pokret)</strong> istaknuo je kako je interpelacija usmjerena protiv korupcije, a ne HDZ-a, dodavši da mu nije jasno zašto su to neki poistovjetili. Nije se složio s ocjenom predsjednika HDZ-ovog kluba saborskih zastupnika Brankom Bačićem da je rasprava o interpelaciji Vladi bizarna, poručivši - "dajmo korupciji z nogom vrit!".</p><p>Zastupnici su raspravili su i izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva.</p>