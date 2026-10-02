Ćorić najavio rast minimalca, na Vladi sljedeći tjedan i rebalans

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić je izjavio u petak da bi trebalo doći do rasta minimalne plaće za 2027. godinu, kako rast inflacije ne bi utjecao na pad životnog standarda onih koji "minimalac" primaju, a za idući tjedan je najavio i predstavljanje rebalansa proračuna.

Odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji za medije u Ministarstvu financija, Ćorić je rekao da će Vlada do kraja mjeseca donijeti odluku o visini minimalne plaće za iduću godinu, dodavši da će taj iznos ovisiti i o rezultatima još nekih analiza.

"Uvjeti koje smo imali priliku doživjeti u ekonomiji u proteklih godinu dana idu za tim da bi trebalo doći do povećanja minimalca (...) Koliko, to ostavimo za kraj mjeseca", izjavio je Ćorić.

Najavu povećanja minimalne plaće je obrazložio inflacijom koja bi u ovoj godini mogla biti iznad četiri posto. "S obzirom na tu činjenicu, ljudi koji u Hrvatskoj primaju minimalnu plaću zaslužuju da ta plaća bude korigirana, kako ne bi došlo do značajnijeg pada njihovog životnog standarda", istaknuo je Ćorić na konferenciji za medije održanoj u povodu prve DZS-ove procjene kretanja inflacije u rujnu.

Naime, Vlada uredbom propisuje visinu minimalne plaće najkasnije do 31. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Ćorić je najavio i da će idući tjedan na sjednici Vlade biti predstavljen rebalans proračuna za ovu godinu.

Upitan može li potvrditi neslužbenu informaciju da će umirovljenici dobiti godišnji dodatak od osam eura po godini staža, rekao je da s tom informacijom nije upoznat.