Ćorić o 'plivajućem' PDV-u: Zbog krize smo spremni reagirati

Piše HINA,
Zagreb: Izjave ministara nakon sjednice Vlade

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ponovio je u ponedjeljak da se izmjenama Zakona o PDV-u želi stvoriti okvir za reakciju ukoliko situacija na Bliskom Istoku, a posljedično i na tržištu energenata, eskalira, no i kazao da se nada deeskalaciji sukoba i završetku krize. Vlada je na današnjoj sjednici u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s ciljem osiguravanja fleksibilnosti porezne politike u situaciji neizvjesnosti zbog sukoba na Bliskom istoku. Također, sukladno odluci Vlade, najveća maloprodajna cijena osnovnog dizela od sutra pa u idućih 14 dana iznosit će 1,78 eura za litru, što je sedam centi manje nego sada, a osnovni benzin pojeftinjuje za dva eurocenta po litri, na 1,64 eura.

Ćorić je nakon sjednice Vlade ponovio da se izmjenama Zakona o PDV-u želi stvoriti okvir za reakciju ukoliko situacija na Bliskom Istoku, a posljedično i situacija na tržištu energenata, eskalira. "Intencija je stvoriti okvir za intervenciju u opću stopu PDV-a na energente trošarinskog karaktera i na taj način omogućiti eventualno sprječavanje snažnijega porasta cijena energenata", izjavio je. 

No, nada se da do toga neće doći i da će "pregovori koji trenutno traju" uroditi plodom i dovesti do deeskalacije.

Inače, prema europskoj direktivi najniža stopa PDV-a na energente može biti 15 posto, a s obzirom da u Hrvatskoj trenutno iznosi 25 posto, riječ je o prostoru za potencijalno smanjenje od najviše deset postotnih bodova.

Ćorić se nada da će prijedlog izmjena Zakona u Hrvatskom saboru biti predstavljen već slijedeći tjedan, a da će mu nakon toga zastupnice i zastupnici dati potporu.

Kontinuirana komunikacija s Komisijom oko trošarina

Osim uvođenja "plivajućeg" PDV-a, jedini još preostali alat u slučaju daljnje eskalacije sukoba i rasta cijena je zadiranje u europski dio trošarina. Upitan postoji li, s obzirom na već ranije upućeno pismo, kakav odgovor od Europske komisije. Ćorić je rekao da je komunikacija na tu temu kontinuirana, a da kada će do konačnog odgovora doći "to ćemo vidjeti".

"To doista ovisi o europskoj strani, jer je s naše strane inicijalni 'file' u više navrata nadopunjavan odgovorima na određena pitanja", izjavio je Ćorić.

No ponovio je da Vlada s ta dva alata želi otvoriti manevarski prostor za eventualne dodatne intervencije, ukoliko se za to ukaže potreba.

Na pitanje novinara smatra li da će te intervencije biti potrebne već za dva tjedna, s obzirom da je ponovno zatvaranje Hormuškog tjesnaca opet dovelo do rasta cijena nafte, Ćorić je rekao da je nezavidno prognozirati što će se dogoditi u sljedećih deset dana, no ponovio da se nada deeskalaciji, smirivanju stanja, uspostavi dobavnih pravaca i zapravo dovršetku krize koja je "dobro protresla europsko i svjetsko gospodarstvo".

