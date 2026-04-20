ZBOG KRIZE

Vlada uvodi 'plivajući' PDV: Moguće hitno snižavanje poreza

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Održana 161. sjednica Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zbog neizvjesnosti na Bliskom istoku predlaže se novi mehanizam koji bi Vladi omogućio brzu reakciju i privremeno smanjenje PDV-a na energente

Vlada je na sjednici u ponedjeljak u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s ciljem osiguravanja fleksibilnosti porezne politike u situaciji neizvjesnosti zbog sukoba na Bliskom istoku, no pri čemu bi se mjera tzv. "plivajućeg" PDV-a na naftne derivate koristila samo u nužnosti. Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u uvodu sjednice Vlade istaknuo kako je riječ o izmjeni koja se predlaže s obzirom na posebne okolnosti i neizvjesnost trajanja energetske krize, koja je posljedica sukoba na Bliskom istoku. "Vlada želi u strogo i dobro obrazloženim okolnostima imati još jedan alat kojeg će eventualno koristiti ako to zaista bude nužno i potrebno, a to je da, sukladno promjenama na tržištu, možemo propisivati visinu stope PDV-a na energente koji podlilježu trošarinama", istaknuo je Plenković.

'PLIVAJUĆI' PDV Plenković: PDV ne može ispod 15%,, ovo radimo kako bismo spustili cijene energenata
Plenković: PDV ne može ispod 15%,, ovo radimo kako bismo spustili cijene energenata

"Ideja je uspostava pravnog okvira koji omogućuje brzu i učinkovitu reakciju Vlade u posebnim okolnostima, a koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje, među ostalim, narušava gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj.  Važeći zakon takvu mogućnost ne predviđa te Vlada ne može bez provođenja redovnog zakonodavnog postupka pravovremeno i ciljano intervenirati u situacijama kada je brzina i učinkovitost djelovanja posebno važna, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, predstavljajući prijedlog zakonskih izmjena. 

Stoga je nužno, kazao je, davanje ovlasti Vladi da uredbom na ograničeno vrijeme propiše visinu stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) za energente koji podliježu trošarinama, a prema propisima koji uređuju trošarine. "Time se osigurava fleksibilnost porezne politike u ovakvim situacijama, što kao krajnja mjera predstavlja važan dodatni instrument za očuvanje gospodarske stabilnosti", istaknuo je Ćorić.

PUSTILI ZAKON U PROCEDURU Vlada prvi put uvodi 'plivajući' PDV na gorivo! Evo što to znači i kolike bi bile uštede po tanku...
Vlada prvi put uvodi 'plivajući' PDV na gorivo! Evo što to znači i kolike bi bile uštede po tanku...

Podsjetimo, kako su već ranije pojasnili iz Ministarstva financija, donošenjem zakonskih izmjena Vladi bi bilo omogućeno potencijalno smanjivanje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata.

Sukladno i europskim direktivama, na gorivo se primjenjuje opća stopa PDV-a, u slučaju Hrvatske to iznosi 25 posto, a ideja uvođenja kolokvijalno zvanog "plivajućeg" PDV-a je da se ona na naftne derivate potencijalno umanjuje, no, sukladno istim direktivama, to može ići maksimalno do stope od 15 posto.

ESKALACIJA BIBI se ispričao zbog Isusovog kipa. Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu
IZ MINUTE U MINUTU

ESKALACIJA BIBI se ispričao zbog Isusovog kipa. Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome
ATOMSKA SENZACIJA!

Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome

NOVI EXPRESS Macronova nova doktrina želi povećati preživljavanje nuklearnih zračnih snaga disperzijom zrakoplova (s nuklearnim naoružanjem) po različitim točkama u Europi, spominje se i Hrvatska...

