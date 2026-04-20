Vlada uvodi 'plivajući' PDV: Moguće hitno snižavanje poreza

Vlada je na sjednici u ponedjeljak u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s ciljem osiguravanja fleksibilnosti porezne politike u situaciji neizvjesnosti zbog sukoba na Bliskom istoku, no pri čemu bi se mjera tzv. "plivajućeg" PDV-a na naftne derivate koristila samo u nužnosti. Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u uvodu sjednice Vlade istaknuo kako je riječ o izmjeni koja se predlaže s obzirom na posebne okolnosti i neizvjesnost trajanja energetske krize, koja je posljedica sukoba na Bliskom istoku. "Vlada želi u strogo i dobro obrazloženim okolnostima imati još jedan alat kojeg će eventualno koristiti ako to zaista bude nužno i potrebno, a to je da, sukladno promjenama na tržištu, možemo propisivati visinu stope PDV-a na energente koji podlilježu trošarinama", istaknuo je Plenković.

"Ideja je uspostava pravnog okvira koji omogućuje brzu i učinkovitu reakciju Vlade u posebnim okolnostima, a koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje, među ostalim, narušava gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj. Važeći zakon takvu mogućnost ne predviđa te Vlada ne može bez provođenja redovnog zakonodavnog postupka pravovremeno i ciljano intervenirati u situacijama kada je brzina i učinkovitost djelovanja posebno važna, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, predstavljajući prijedlog zakonskih izmjena.

Stoga je nužno, kazao je, davanje ovlasti Vladi da uredbom na ograničeno vrijeme propiše visinu stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) za energente koji podliježu trošarinama, a prema propisima koji uređuju trošarine. "Time se osigurava fleksibilnost porezne politike u ovakvim situacijama, što kao krajnja mjera predstavlja važan dodatni instrument za očuvanje gospodarske stabilnosti", istaknuo je Ćorić.

Podsjetimo, kako su već ranije pojasnili iz Ministarstva financija, donošenjem zakonskih izmjena Vladi bi bilo omogućeno potencijalno smanjivanje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata.

Sukladno i europskim direktivama, na gorivo se primjenjuje opća stopa PDV-a, u slučaju Hrvatske to iznosi 25 posto, a ideja uvođenja kolokvijalno zvanog "plivajućeg" PDV-a je da se ona na naftne derivate potencijalno umanjuje, no, sukladno istim direktivama, to može ići maksimalno do stope od 15 posto.