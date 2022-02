Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić komentirao je poskupljenje energenata za N1. Što se tiče četiri puta većeg računa za plin koji je dobila KB Dubrava, poručio je kako ni jedna bolnica neće stati s radom niti će njihova osnovna djelatnost biti ugrožena.

- Ministarstvo zdravstva će vjerojatno u okviru svojih sredstava prenamijeniti dio njih i uputiti ih u tom smjeru - rekao je.

Poručio je kako je razlog cijele situacije činjenica da na vrijeme nisu kupljene dovoljne količine plina.

- Ovo je situacija u koju su poduzetnici dovedeni ne svojom voljom i nepravedno, i vrlo vjerojatno će i pravno biti riješeno u njihovu korist. Ali ovi veći računi su šok sami po sebi - rekao je.

- Imate konkretnu potrošnju jednog bolničkog sustava koji je definitivno sustav od strateškog interesa od ove država i nećemo dopustiti da on ne radi. Ministar će zasigurno na svojim stavkama ili u kontekstu prenamjene iznaći sredstva da se ovi računi podmire. Ali KB Dubrava kao i svi drugi treba pravno propitivati ovaj moment - poručio je ministar.

'Nije nam namjera pokrivati gubitke plinara diljem Hrvatske'

Što se tiče jedinica lokalne samouprave, Ćorić je poručio kako one postavljaju menadžere u tim poduzećima te da su oni odgovorni.

- Ukoliko menadžer ne napravi svoj posao na vrijeme, on ima neke supervizore iznad sebe, oni su ti koji su trebali promišljati o tome. Vlasnik Gradske plinare Zagreb je Grad Zagreb, odnosno Holding - rekao je.

- Ako me pitate da li RH treba namiriti milijardu, milijardu i pol ili koliko god kuna gubitaka koja su stvorila poduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava jer menadžeri nisu napravili posao, a vlasnici nisu pazili rade li ovaj svoj posao, moj odgovor je – ne. Nećemo to raditi. Nije nam namjera pokrivati gubitke plinara diljem Hrvatske - rekao je.

Što se tiče građana, Ćorić je poručio da država garantira da neće ostati bez plina. Istaknuo je i kako cijena plina za građane neće "skočiti pet puta, neće ni sto posto".

- Doći će do korekcije računa, mi radimo da to bude što je moguće manje - rekao je.

O mjerama: 'Želimo da građani dožive manji šok od drugih'

Komentirao je i Vladin paket mjera i rekao kako on još nije javan jer će konačna cijena i subvencija ovisiti o tome kakva će biti cijena plina tijekom drugog i trećeg mjeseca.

- Idemo za time da se zaštiti najugroženija skupina građana. Naša pozicija je da uskočimo, uskočit ćemo, ali nećemo pošto-poto spašavati propalu poslovnu politiku - rekao je. Vjeruje da će mjere biti adekvatno adresirane, ali i da misli da će Hrvatska nakon korekcije imati i na struji i na plinu znatno manju korekciju cijena od europskog prosjeka.

- Želimo da naši građani dožive manji šok od onoga koji su doživjeli građani najvećeg broja europskih zemalja - rekao je. No, građani će šok ipak doživjeti zato što je, istaknuo je, cijena plina na svjetskom tržištu narasla nekoliko puta.

Zagrebački gradonačelnik Tomašević poručio je kako prepucavanje neće pomoći, nego da treba pronaći rješenje. Ćorić je potvrdio kako postoji komunikacija između Vlade i Grada, odnosno razgovori koji se vode između Gradske uprave i HEP-a. Istaknuo je kako je i on sam razgovarao s Tomaševićem na tu temu.

- Viđenje problema ne treba biti isto, ali u interesu nam je da se ova situacija razriješi i da nitko ne bude žrtva. Ono o čemu nitko ne trebu brinuti jesu kućanstva, naše građanke i građani, za njih će brinuti država - rekao je Ćorić.

'Ako cijene goriva eskaliraju, mi ćemo reagirati'

Cijene goriva ponovno su narasle, a Ćorić je rekao kako su u komunikaciji s opskrbljivačima, no da ne mogu ništa sugerirati te da se cijena formira prema njima.

- Ovaj tjedan će možda donijeti i pad cijena do sljedećeg utorka. Pratit ćemo situaciju u ovom trenutku. Činjenica da već nekoliko tjedana imamo iste cijene baznih goriva je nešto što mislimo da ne zahtijeva našu reakciju. Ukoliko dođe do eskalacije na tržištu, mi ćemo reagirati, to je nedvojbeno - rekao je.

'Crne liste ostaju'

.Bliži se i ulazak Hrvatske u eurozonu, a na pitanje kako izbjeći povećanje cijena, Ćorić je rekao kako će oni učiniti sve da to poskupljenja ne dođe.

- Građani trebaju znati da nekoliko posljednjih valova proširenja eurozone nije donijelo poskupljenje veće od 0,2 postotna boda, ono je potpuno zanemarivo. U onom prvom valu je došlo do značajnijih poskupljenja jer tad nisu uvedeni mehanizmi koji su to pratili. Kasnije, uvedeno je dvostruko iskazivanja cijena, varijante praćenja cijena, a u konačnici i famozne crne liste - rekao je.

Od crnih lista nisu odustali.

- Mi namjeravamo prokazati sve one za koje se ispostavi da su neopravdano digli cijene. Imat ćemo taj tip evidencije - zaključio je.