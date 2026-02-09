Ćorić o presudi za inkluzivni dodatak: 'Novca za poštivanje sudskih presuda mora biti'

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je u ponedjeljak, govoreći o nepravomoćnoj presudi Upravnog suda prema kojoj će država morati isplatiti nasljednicima preminulih zaostale naknade za inkluzivni dodatak, kako "prostora u proračunu za poštivanje sudskih presuda uvijek mora biti".

"Tako da će se iznaći sredstva za poštivanje odluka suda", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Ćorić nakon svečane akademije u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na pitanje novinara hoće li Vlada morati rebalansom proračuna osigurati dodatna financijska sredstva zbog nepravomoćne odluke Upravnog suda koja se tiče isplate inkluzivnog dodatka.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Upravnom sudu u Zagrebu do sredine siječnja stiglo je 226 tužbi vezanih za kašnjenja u odlučivanju o inkluzivnom dodatku, a sada je isti sud dovršio ogledni predmet i donio nepravomoćnu prvostupanjsku presudu kojom je odlučeno da se postupak utvrđivanja prava na inkluzivni dodatak mora nastaviti bez obzira na smrt podnositelja zahtjeva.

Predsjednik suda Tomislav Krušlin utvrdio je kako Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi na čijem je čelu Marin Piletić, mora u slučaju utvrđivanja da je preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak nasljednicima isplatiti zaostatke od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja. Procjenjuje se da je više od 15.000 ljudi preminulo ne dočekavši rješenje o pravu na inkluzivni dodatak. Čekali su na njega više mjeseci, pa i više od godinu dana, unatoč zakonskoj odredbi prema kojoj je Hrvatski zavod za socijalni rad dužan rješenje donijeti u roku od 15 dana. A nakon smrti podnositelja zahtjeva, Zavod bi obustavljao postupak, što je sud ocijenio "izvlačenjem koristi od vlastitog nepoštivanja propisa".

Ćorić je istaknuo kako vjeruje da to neće predstavljati neki poseban problem za državni proračun, pri čemu je iznio podatak da inkluzivni dodatak u ovom trenutku koristi oko 200.000 građana. "S obzirom na tu činjenicu, nikakvih problema nema, javne financije su proteklih godina planirane odgovorno, a na isti način ćemo nastaviti dalje", rekao je.

Ovaj će ogledni predmet, kada postane pravomoćan, poslužiti za ostale tužbe iste pravne prirode. Na presudu se Ministarstvo socijalne politike ima pravo žaliti, no na upit Hine hoće li to učiniti još nisu odgovorili.