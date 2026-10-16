Ćorić se sastao s visokim predstavnicima Svjetske banke

Ministar financija Tomislav Ćorić se u Bangkoku sastao s potpredsjednicom Svjetske banke za Europu i središnju Aziju Antonellom Bassani, potpredsjednikom Međunarodne financijske korporacije (IFC) za Europu, Latinsku Ameriku i Karibe Alfonsom Garciom Morom i izvršnim direktorom Svjetske banke Eugeneom Rhuggenaathom.

Sastanci su održani u sklopu Godišnje skupštine Grupacije Svjetske banke i MMF-a, a Ćorić je predstavnicima Svjetske banke izložio aktualne makroekonomske pokazatelje Hrvatske te naglasio čvrstu opredijeljenost Vlade za održive javne financije.

Ćorić i Bassani izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i dugogodišnjim angažmanom Svjetske banke u Hrvatskoj, a razgovaralo se i o postojećem aktivnom portfelju projekata te o budućim planiranim aktivnostima koje su obuhvaćene Okvirom suradnje Svjetske banke s RH za fiskalno razdoblje 2025. - 2030. Pozdravljena je i aktivna uloga Svjetske banke u kontekstu kontinuiranog pružanja savjetodavnih usluga koje rezultiraju visokokvalitetnim analitičkim podlogama za donošenje važnih nacionalnih strategija i provedbu reformi, objavilo je u petak Ministarstvo financija.

S potpredsjednikom IFC-a Morom razmotreni su dosadašnji rezultati suradnje Hrvatske i IFC-a, aktualni gospodarski izazovi te prioritetne aktivnosti u okviru postojećeg okvira suradnje, a obostrano je istaknuta važnost nastavka partnerskog odnosa i daljnjeg jačanja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na poticanje ulaganja i gospodarskog razvoja.

Mogućnost daljnjeg intenziviranja suradnje, posebice u području razvoja tržišta kapitala

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Ćorić naglasio je značajan doprinos IFC-a razvoju privatnog sektora u Hrvatskoj te istaknuo mogućnosti za daljnje intenziviranje suradnje, posebice u području razvoja tržišta kapitala.

Sugovornici su pozdravili rastuću prisutnost IFC-a u Hrvatskoj, osobito kroz ulaganja u održivo financiranje i potporu malim i srednjim poduzećima. Razmijenjena su i mišljenja o projektima u pripremi, usmjerenima na modernizaciju i jačanje industrijskih kapaciteta te ubrzanje energetske tranzicije, navodi Ministarstvo financija.

Tijekom sastanka Ćorića s izvršnim direktorom Rhuggenaathom istaknuta je važnost nastavka suradnje sa Svjetskom bankom u provedbi razvojnih projekata, tehničke pomoći i savjetodavnih usluga.

Izvršni direktor informirao je hrvatsko izaslanstvo o aktualnim događanjima i strateškim prioritetima Grupacije Svjetske banke, uzimajući u obzir globalne gospodarske izazove i napore Grupacije u mobilizaciji privatnog kapitala i poticanju otvaranja novih radnih mjesta.

Izaslanstvo Ministarstva financija sudjelovalo je i na plenarnoj sjednici Grupacije Svjetske banke na kojoj su usvojena godišnja i financijska izvješća Grupacije za fiskalnu godinu 2026. te administrativni proračun za 2027.

Suradnja sa Svjetskom bankom i IFC-em od 1993. godine

Suradnja Hrvatske sa Svjetskom bankom započela je 1993. godine, a od tada pa do danas ova međunarodna financijska institucija pružila je putem zajmova podršku javnom sektoru u vrijednosti od oko četiri milijarde eura te putem darovnica u vrijednosti od oko 63,9 milijuna eura.

Suradnja Hrvatske s IFC-em, koji je dio Grupacije Svjetske banke, također je započela 1993. godine, a do danas je IFC pružio financijsku podršku ulaganjima u privatni sektor u vrijednosti većoj od 2,2 milijardi eura, od čega oko 1,4 milijarde eura iz vlastitih sredstava i oko 740 milijuna eura kroz mobilizirana sredstva, u ukupno 50 projekata, navodi Ministarstvo u objavi na svojoj internetskoj stranici.

Ćorić se ranije u Bangkoku sastao i s visokim predstavnicima MMF-a, a vodio je i 16. sastanak Koalicije ministara financija za klimatske aktivnosti.

Ćorić na godišnjoj skupštini Svjetske banke i MMF-a, koja se održava od 12. do 18. listopada, predvodi hrvatsko izaslanstvo, u kojem su, osim predstavnika Ministarstva financija i predstavnici Hrvatske narodne banke (HNB), pa tako i guverner Ante Žigman.