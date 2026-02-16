Obavijesti

Ćorić u Bruxellesu podržao integraciju tržišta kapitala EU

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Konferencija "Path to EU Customs-Integration and Digital Transformation" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na prvom sastanku euroskupine ministar financija Tomislav Ćorić podržao prijenos dijela nadzora na razinu EU-a, dok Njemačka i partneri kroz inicijativu “E6” guraju dublje reforme

Hrvatska podržava daljnje integracije u pogledu tržišta kapitala s tim da se uvažavaju specifičnosti svih zemalja članica, izjavio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić uoči sastanka euroskupine.

 “Ideja je da se sustav tržišta kapitala na razini EU-a integrira tako da se nadzorne funkcije djelomično integriraju, odnosno da se dio njih prenese na nadnacionalnog nadzornika, pri tome uvažavajući specifičnosti svakog pojedinog sustava i zadržavanja dijela funkcija na nacionalnom razinama”, izjavio je Ćorić pri dolasku na svoj prvi sastanak euroskupine u Bruxellesu. 

 Na sastanku ministara financija država članica europodručja, njemački ministar financija Lars Klingbeil izvijestit će svoje kolege o novoj koordinacijskoj inicijativi koju je pokrenulo šest država članica EU-a - Francuska, Njemačka, Poljska, Italija, Španjolska i Nizozemska. Neformalna skupina, poznata kao „E6“, ima za cilj poboljšati suradnju u gospodarskim i financijskim pitanjima unutar bloka.

 Klingbeil se zauzima za reforme unutar Europske unije i za diferenciraniji model integracije, prema kojem bi skupine država članica koje to žele brže napredovale u odabranim područjima. On je krajem siječnja predstavio strategiju u četiri točke koja nastoji produbiti uniju tržišta kapitala, ojačati euro, poboljšati koordinaciju ulaganja u obranu i osigurati pouzdan pristup kritičnim sirovinama.

 Ministri financija 21 članice europodručja razgovarat će i o međunarodnoj ulozi eura te o globalnim neravnotežama u kontekstu trenutačnih geoekonomskih rizika. Ministar Ćorić je rekao da Hrvatska nastavlja s lobiranjem da Zagreb dobije sjedište Europske carinske agencije.

