Costa poslao jasnu poruku Zapadnom Balkanu: Ili prošlost ili budućnost u Europskoj Uniji

Zapadni Balkan može izabrati da ostane zarobljen u prošlosti ili krenuti naprijed prema zajedničkoj budućnosti u Europskoj uniji, poručio je u srijedu predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nakon samita EU-zapadni Balkan.

“Budimo jasni, osim tehničkih detalja procesa, postoji temeljni politički izbor koji treba donijeti: izbor između ostanka zarobljenima u prošlosti ili kretanja naprijed prema zajedničkoj budućnosti u Europskoj uniji, izbor između podjele ili pomirenja i suradnje, što su sami stupovi Europske unije”, rekao je Costa u izjavi objavljenoj nakon samita.

Rekao je da proces proširenja ide brže nego što je bio u posljednjih 15 godina te da treba iskoristiti tu priliku. Kaže da je proširenje proces koji se temelji na zaslugama, a ne utrka ili natjecanje među zemljama kandidatkinjama.

“One koji se brže kreću ne bi trebali sputavati oni koji su sporiji. Naprotiv, oni bi trebali određivati tempo i biti inspiracija svima”, kaže Costa.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da je “prvi put u više od 10 godina, proširenje postalo realna mogućnost”. Ona je pohvalila “impresivni napredak” Crne Gore i Albanije, koje su postale izvor inspiracije za ostale zemlje zapadnog Balkana.



Predsjednik Europskog vijeća u svojoj izjavi spomenuo je sve zemlje zapadnog Balkana, osim Srbije čiji je predsjednik Aleksandar Vučić odbio doći na samit.

Costa je istaknuo brzi napredak Crne Gore i Albanije, izrazio nadu da će Sjeverna Makedonija napredovati sljedeće godine. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Costa kaže da je ove godine ta zemlja usvojila reformsku agendu što je neophodni korak za pristupanje Planu rasta i što će im omogućiti da iskoriste puni potencijal podrške Europske unije i postupne integracije.

Costa je pozdravio korake koje je Kosovo poduzelo u izgradnji povjerenja među zajednicama, ističući da će predstojeći parlamentarni izbori biti ključni trenutak za konsolidaciju reformi i konstruktivni angažmana u europskim integracijama.