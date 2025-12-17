Obavijesti

News

Komentari 1
'NEKI NAPREDUJU'

Costa poslao jasnu poruku Zapadnom Balkanu: Ili prošlost ili budućnost u Europskoj Uniji

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Costa poslao jasnu poruku Zapadnom Balkanu: Ili prošlost ili budućnost u Europskoj Uniji
Foto: Yves Herman

Predsjednik Europskog vijeća poručio nakon samita da se proces proširenja ubrzava te pohvalio napredak Crne Gore i Albanije

Zapadni Balkan može izabrati da ostane zarobljen u prošlosti ili krenuti naprijed prema zajedničkoj budućnosti u Europskoj uniji, poručio je u srijedu predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nakon samita EU-zapadni Balkan.

“Budimo jasni, osim tehničkih detalja procesa, postoji temeljni politički izbor koji treba donijeti: izbor između ostanka zarobljenima u prošlosti ili kretanja naprijed prema zajedničkoj budućnosti u Europskoj uniji, izbor između podjele ili pomirenja i suradnje, što su sami stupovi Europske unije”, rekao je Costa u izjavi objavljenoj nakon samita.
Rekao je da proces proširenja ide brže nego što je bio u posljednjih 15 godina te da treba iskoristiti tu priliku. Kaže da je proširenje proces koji se temelji na zaslugama, a ne utrka ili natjecanje među zemljama kandidatkinjama.

SUOČAVANJE S PROBLEMIMA EU pozvala zemlje na Zapadnom Balkanu da ulože napore u pomirenje i stabilnost regije
EU pozvala zemlje na Zapadnom Balkanu da ulože napore u pomirenje i stabilnost regije

“One koji se brže kreću ne bi trebali sputavati oni koji su sporiji. Naprotiv, oni bi trebali određivati tempo i biti inspiracija svima”, kaže Costa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da je “prvi put u više od 10 godina, proširenje postalo realna mogućnost”. Ona je pohvalila “impresivni napredak” Crne Gore i Albanije, koje su postale izvor inspiracije za ostale zemlje zapadnog Balkana.


Predsjednik Europskog vijeća u svojoj izjavi spomenuo je sve zemlje zapadnog Balkana, osim Srbije čiji je predsjednik Aleksandar Vučić odbio doći na samit. 
Costa je istaknuo brzi napredak Crne Gore i Albanije, izrazio nadu da će Sjeverna Makedonija napredovati sljedeće godine. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Costa kaže da je ove godine ta zemlja usvojila reformsku agendu što je neophodni korak za pristupanje Planu rasta i što će im omogućiti da iskoriste puni potencijal podrške Europske unije i postupne integracije.
Costa je pozdravio korake koje je Kosovo poduzelo u izgradnji povjerenja među zajednicama, ističući da će predstojeći parlamentarni izbori biti ključni trenutak za konsolidaciju reformi i konstruktivni angažmana u europskim integracijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nevjerojatna priča iz Zagreba! Simoni u tajnosti kupili auto: 'Imam 70 zlatnih prijatelja!'
KAD SE MALE RUKE SLOŽE...

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Simoni u tajnosti kupili auto: 'Imam 70 zlatnih prijatelja!'

Simona Brlić-Kukoleča (27) diplomirala je molekularnu biologiju u rujnu i položila vozački ispit prije mjesec dana. Planirala je kupiti automobil...
Horor u BiH: Pretukao ženu jer ga je odbila, policija tražila da se umije da vide da nije šminka
SKANDALOZNO

Horor u BiH: Pretukao ženu jer ga je odbila, policija tražila da se umije da vide da nije šminka

Adna, inače diplomirana pravnica, otišla je na policiju i sve prijavila. No oni joj nisu pomogli, već su preispitivali i umanjili napad na nju. Fizički napad na ženu okarakterizirali su kao prekršaj javnog reda i mira
Trump: Potpuno smo okružili Venezuelu. Naređujem potpunu i sveopću blokadu tankera
'ČEKA IH ŠOK'

Trump: Potpuno smo okružili Venezuelu. Naređujem potpunu i sveopću blokadu tankera

"Radi krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venezuelski režim proglašen je STRANOM TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM", napisao je Trump

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025