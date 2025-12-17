Obavijesti

SUOČAVANJE S PROBLEMIMA

EU pozvala zemlje na Zapadnom Balkanu da ulože napore u pomirenje i stabilnost regije

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Yves Herman

Sve zemlje jugoistočne Europe, osim Srbije, podržale deklaraciju kojom se traže dodatni napori i usklađivanje s politikom EU-a

Europska unija pozvala je zemlje zapadnog Balkana da ulože dodatne napore na poticanju pomirenja i regionalne stabilnosti te za pronalaženje rješenja za regionalne i bilateralne sporove koja proizlaze iz nasljeđa prošlosti, kaže se u deklaraciji država članica EU-a s kojom su se usuglasile sve države jugoistočne Europe osim Srbije.

“Potrebni su odlučni dodatni napori za poticanje pomirenja i regionalne stabilnosti, kao i za pronalaženje i provedbu konačnih, inkluzivnih i obvezujućih rješenja za regionalne i bilateralne sporove partnera i pitanja koja proizlaze iz nasljeđa prošlosti, u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući Sporazum o pitanjima sukcesije, te preostale slučajeve nestalih osoba i pitanja ratnih zločina”, kaže se u deklaraciji objavljenoj nakon samita EU-zapadni Balkan.

'JEDNAK TRETMAN ZA SVE' Plenković: 'Geopolitička optika ubrzava proširenje EU-a, moguće brže članstvo Ukrajine'
Plenković: 'Geopolitička optika ubrzava proširenje EU-a, moguće brže članstvo Ukrajine'


Na samitu su sudjelovali čelnici svih zemalja zapadnog Balkana, osim Srbije, koja se nije usuglasila s deklaracijom.
U tekstu se pohvaljuju one države zapadnog Balkana koje su već u potpunosti usklađene sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući i sankcije protiv Rusije te pozivaju one koje to još nisu učinile da slijede njihov primjer. 
Čelnici EU-a potvrđuju “punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva zapadnog Balkana u Europskoj uniji”.
“Proširenje je realna mogućnost koju treba iskoristiti”, stoji u tekstu.


U deklaraciji se kaže da nedostatak normalizacije odnosa između Prištine i Beograda i dalje usporava Kosovo i Srbiju na njihovu europskom putu.
Pozdravlja se napredak u postupnoj integraciji partnera sa zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU-a te naglašava da je zajedničko regionalno tržište “katalizator za dublju integraciju i odskočna daska prema jedinstvenom tržištu EU-a”. 
U izjavi se izražava nepokolebljiva potpora i solidarnost s Ukrajinom te za sveobuhvatan, trajan i pravedan mir, zasnovanom na Povelji UN-a i međunarodnom pravu.

