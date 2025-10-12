Obavijesti

News

Komentari 0
Predsjednik Europskog vijeća

Costa: Prvi put u dugo vremena postoji stvarna nada za mir!

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Costa: Prvi put u dugo vremena postoji stvarna nada za mir!
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Costa najavljuje novu nadu za mir: kraj rata u Gazi! EU spremna pomoći prijelaznoj upravi. Samit u Egiptu s Trumpom i Guterresom donosi prekretnicu

 Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je u nedjelju, u povodu potpisivanja sporazuma o okončanju rata u Gazi, da prvi put u dugo vremena postoji stvarna nada za mir.  Costa će na poziv egipatskog predsjednika Abdel Fataha al-Sisija i američkog Donalda Trumpa predstavljati Europsku uniju na samitu u ponedjeljak u Egiptu.

  “Dugački put prema miru počinje sutra u Egiptu...Prvi put u dugo vremena postoji realna nada”, istaknuo je Costa u priopćenju objavljenom u nedjelju.

 “Nada za oslobađanje svih talaca, za prekid vatre i nada za neometan pristup humanitarne pomoći Gazi. Nada za pravedan i održiv mir i svjetliju budućnost na temelju dvodržavnog rješenja”, rekao je Costa.

EUFORIJA U ZAGREBU 'Plava invazija' na Švedsku: Rasprodane sve gostujuće karte za utakmicu Malmö - Dinamo!
'Plava invazija' na Švedsku: Rasprodane sve gostujuće karte za utakmicu Malmö - Dinamo!

 EU ističe spremnost da pridonese prijelaznoj upravi u Gazi, procesima oporavka i obnove kako bi se osiguralo da „dan poslije“ bude uspješan.  

Na samitu će sudjelovati i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres te čelnici iz više od dvadeset zemalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
KRIZA DRŽAVE?

Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)
STRAVA

Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025