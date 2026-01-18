Obavijesti

News

Komentari 0
vrh čelnika EU-a

Costa saziva izvanredni samit zbog situacije oko Grenlanda

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Costa saziva izvanredni samit zbog situacije oko Grenlanda
Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa zbog napetosti oko Grenlanda namjerava sazvati izvanredni sastanak na vrhu čelnika EU-a u četvrtak 22. siječnja, doznaje se od visokog europskog dužnosnika

Admiral

Izvor navodi da datum samita nije sto posto utvrđen, ali da će se sastanak na vrhu definitivno održati do kraja sljedećeg tjedna. Costa je u nedjelju navečer objavio priopćenje u kojem navodi da je s državama članicama obavio konzultacije u vezi sa situacijom oko Grenlanda.

Predsjednik Europskog vijeća navodi da iz tih konzultacija proizlazi da je EU ujedinjen u pogledu poštivanja načela međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta, da je jedinstven u potpori i da je solidaran s Danskom i Grenlandom.

Uz to, navodi se da je zajednički transatlantski interes osigurati mir i sigurnost na Arktiku, kroz suradnju unutar NATO-a.

POZVAO NA DIJALOG Grlić-Radman o napetostima oko Grenlanda: Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo
Grlić-Radman o napetostima oko Grenlanda: Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo

Costa također ističe zajedničku ocjenu da bi carine koje je najavio američki predsjednik Donald Trump potkopale transatlantske odnose i da nisu kompatibilne s trgovinskim sporazumom između EU-a i SAD-a te da je EU spreman braniti se od bilo kakve prisile.

Veleposlanici država članica u nedjelju popodne održali su izvanredni sastanak na kojem su raspravljali o najnovijem razvoju događaja u vezi s Grenlandom i američkim posezanjem za tim arktičkim otokom koji je u sastavu Kraljevine Danske te najavom dodatnih carina protiv osam zemalja koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima
ODIJELO ZAMIJENIO VOJNOM ODOROM

Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom
Jezik opsade s Kaptola: Zašto novi laički pokret nastupa kao da je počeo posljednji rat?
KOMENTAR DALIBORA MILASA

Jezik opsade s Kaptola: Zašto novi laički pokret nastupa kao da je počeo posljednji rat?

U prvom redu sjedili su prepoznatljivi akteri političkog katolicizma: Željka Markić, Vice Batarelo i predstavnik Glasa Koncila. Već ta scenografija govori više od najave: vjera, država i politika stavljene su u isti kadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026