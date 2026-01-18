Grlić-Radman o napetostima oko Grenlanda: Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju je u kontekstu napetosti oko Grenlanda pozvao na održavanje transatlantskog jedinstva i uravnoteženosti trgovinskih odnosa između Europske unije i SAD-a.

- Sjedinjene Američke Države i Europska unija su strukturno vezane, naslonjene jedna na drugu, i sigurnosni, a ne samo trgovinski aspekt, ovisi o snazi transatlantske veze - rekao je Grlić Radman u izjavi novinarima pred ministarstvom.

Šef hrvatske diplomacije naglasio je da se treba sprečavati bilo kakvo pogoršanje trgovinskih odnosa dviju strana Atlantika, pa pozvao na deeskalaciju. Saveznici unutar NATO-a moraju se međusobno uvažavati, kao i poštovati suverenost Danske i naroda Grenlanda, istaknuo je.

Ministar vjeruje da će u narednim danima nastupiti „otvoreni dijalog“ i „razborit pristup“. U nedjelju o američkom svojatanju Grenlanda razgovaraju veleposlanici EU-a, a u ponedjeljak bi se virtualno trebali sastati i šefovi diplomacija članica EU-a.

Grlić Radman je istaknuo da NATO može biti učinkovit jedino ako su članice „jedinstvene, zajedno i iskoordinirane“.

- Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo - zaključio je Grlić Radman.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio carine za osam zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu, autonomnom danskom teritoriju kojeg američki republikanac svojata. Osim Danske, riječ je o Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj.