Obavijesti

News

Komentari 12
POZVAO NA DIJALOG

Grlić-Radman o napetostima oko Grenlanda: Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grlić-Radman o napetostima oko Grenlanda: Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo
Zagreb: Svečano obilježavanje Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Šef hrvatske diplomacije naglasio je da se treba sprečavati bilo kakvo pogoršanje trgovinskih odnosa dviju strana Atlantika, pa pozvao na deeskalaciju

Admiral

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju je u kontekstu napetosti oko Grenlanda pozvao na održavanje transatlantskog jedinstva i uravnoteženosti trgovinskih odnosa između Europske unije i SAD-a.

- Sjedinjene Američke Države i Europska unija su strukturno vezane, naslonjene jedna na drugu, i sigurnosni, a ne samo trgovinski aspekt, ovisi o snazi transatlantske veze - rekao je Grlić Radman u izjavi novinarima pred ministarstvom. 

Šef hrvatske diplomacije naglasio je da se treba sprečavati bilo kakvo pogoršanje trgovinskih odnosa dviju strana Atlantika, pa pozvao na deeskalaciju. Saveznici unutar NATO-a moraju se međusobno uvažavati, kao i poštovati suverenost Danske i naroda Grenlanda, istaknuo je. 

Ministar vjeruje da će u narednim danima nastupiti „otvoreni dijalog“ i „razborit pristup“. U nedjelju o američkom svojatanju Grenlanda razgovaraju veleposlanici EU-a, a u ponedjeljak bi se virtualno trebali sastati i šefovi diplomacija članica EU-a. 

RUČAK S VELEPOSLANIKOM Grlić Radman otkrio planove za 2026.: Ulazak u OECD i veliki međunarodni summiti u RH
Grlić Radman otkrio planove za 2026.: Ulazak u OECD i veliki međunarodni summiti u RH

Grlić Radman je istaknuo da NATO može biti učinkovit jedino ako su članice „jedinstvene, zajedno i iskoordinirane“.

- Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo - zaključio je Grlić Radman.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio carine za osam zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu, autonomnom danskom teritoriju kojeg američki republikanac svojata. Osim Danske, riječ je o Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenici: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'
RIZNICA BIORAZNOLIKOSTI

VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenici: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'

Noćne kamere zabilježile su bogatstvo životinja Nacionalnog parka Paklenica. Ova planinska oaza je veliki dom čak 357 vrsta životinja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026