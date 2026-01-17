Obavijesti

News

STRATEŠKI INTERES

Čović: Amerikanci uz plinovod najavili i gradnju triju elektrana

Piše HINA.,
Banja Luka: Andrej Plenković nazočio polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petričevac | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Američke kompanije uz plinsko povezivanje s LNG terminalom u Hrvatskoj, spremne su i za izgradnju triju plinskih elektrana u Bosni i Hercegovini, od kojih bi jedna bila na području Mostara, rekao je Čović

U video intervju za sarajevski Dnevni Avaz predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je projekt Južne plinske interkonekcije ocijenio prijelomnim jer bi njegova realizacija zajamčila i stabilnost zemlje, a zbog uključivanja većinskih hrvatskih područja nazvao strateškim interesom toga naroda.

Čović je u petak razgovarao s predstavnicima američke graditeljske kompanije Bechtela za koju se pretpostavlja da bi trebala graditi plinovod, te Američke agencije za trgovinu i razvoj koja osigurava izvore financija i stručnu potporu za realizaciju projekata izvan zemlje.

Ranije ovoga tjedna bosanskohercegovački političari razgovarali su i s predstavnicima kompanije AAFS Infrastructure and Energy kojoj su na čelu dvojica ljudi bliskih administraciji Donalda Trumpa, Jesse Binnall i Joe Flynn.

Ta bi kompanija trebala dobiti koncesiju na 30 godina za upravljanje plinovodom kroz BiH.

Oni su, po tvrdnjama Čovića, predstavili daleko šire planove od izgradnje Južne plinske interkonekcije.

- U pismu namjere koje smo dobili u utorak su i ove tri plinske centrale - rekao je Čović. Pojasnio je da bi se jedna od plinskih elektrana trebala nalaziti na području Mostara, te, pretpostavlja, na području središnje Bosne i Tuzle.

Čović realizaciju Južne plinske interkonekcije koja bi se trebala povezati na hrvatski plinski sustav i koristiti američki plin preko LNG terminala na Krku vidi kao strateški važno pitanje za Bosnu i Hercegovinu jer bi, vjeruje, osiguralo dugoročnu stabilnost zemlje.

- Ako američki partner ovdje žurno investira, mi smo taj prostor zaštitili. To pokazuje politika predsjednika Trumpa diljem svijeta, da štiti svoje investitore, svoju ulagače, svoj kapital - dodao je.

Po njegovim riječima, hrvatska politika "svim silama" ohrabruje američke partnere da investiraju u Bosnu i Hercegovinu i južnu plinsku interkonekcija, ali i druge projekte.

Pritom je naveo da postoji zanimanje i za ulaganje u zračne luke, uključivo onu u Mostaru.

Odbacio je tvrdnje kako HDZ BiH i hrvatska strana osporavaju ovaj projekt očekujući da će se izmijeniti zakon kojim je bilo predviđeno da cijeli posao vodi Bh. Gas, kompanija u vlasništvu Federacije BiH u kojoj nema zaposlen nijedan Hrvat.

- Strateški interes hrvatskog naroda i svakog dužnosnika HDZ-a da ovo odmah ide - istaknuo je. 

