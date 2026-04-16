Čović: Filipović je odlična kandidatkinja za Predsjedništvo BiH, oporba ne odustaje

Čović je Filipović kao kandidatkinju za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda predstavio prošlog tjedna a potporu njenoj kandidaturi dao je i predsjednik HDZ-a Hrvatske Andrej Plenković no time su nezadovoljni u bloku kojega čini pet stranaka s hrvatskim predznakom i kojega predvodi HDZ 1990. Ilije Cvitanovića. Predstavnici "petorke", prema dostupnim informacijama, na sastanku kojega su imali s Plenkovićem za njegova ovotjednog posjeta Mostaru odbacili su mogućnost da podupru Čovićevu kandidatkinju s obrazloženjem da ih čelnik HDZ BiH o tome uopće nije konzultirao prije nego što je objavio svoju odluku.

"Vrlo jasno mu je (Plenkoviću) rečeno da to te potpore neće doći", kazao je nakon sastanka s hrvatskim premijerom predsjednik Hrvatske republikanske stranke BiH (HRS) Slaven Raguž dok je Cvitanović najavio kako će "petorka" do kraja ovog tjedna održati sastanak i odlučiti o daljim koracima.

Hina iz izvora "petorke" neslužbeno doznaje da oni neće odustati od isticanja svog kandidata a ime bi moglo biti objavljeno uskoro.

Raguž je ranije kazao kako oni žele kao kandidata za člana Predsjednišptva BiH izu reda Hrvata vidjeti izvanstranačku osobu neprijeporna ugleda, po mogućnosti sveučilišnog profesora no nije spominjao niti jedno ime.

Čelnik HDZ-a BiH je u intervjuu za agenciju Fena od četvrtka tvrdio kako je Filipović izabrana za kandidatkinju "na najtransparentniji mogući način" a kaže i kako je razgovarao s Cvitanovićem te predsjednikom stranke Hrvatski narodni pomak (HNP) Ilijom Vukadinom čije je glavno uporište u Livanjskoj županiji.

"Zamolio sam ih ako ne dođe do izmjene Izbornog zakona da se suzdrže od izmišljanja kandidata ili traganja za kandidatima, jer time mogu nanijeti štetu sebi, a možda i hrvatskom narodu", kazao je Čović.

Njegova je ocjena kako je stvrni utjecaj "petorke" na hrvatsko biračko tijelo u BiH minoran pa njihov kandidat za člana Predsjedništva BiH ne bi imao nikakvih izgleda ali bi mogao zakomplicirati stanje odnosno odvućio dio glasova i tako otvoriti prostor ponavljanju scejarija po kojemu je ranije u četiri navrata za člana Predsjedništva BiH izabran Željko Komšić. Umjesto Komšića sada će se za istu poziciju kandidirati njegov savjetnik Slaven Kovačević.

"Vidjet ćemo, ali ja mislim da će naporaviti grešku ako ne podrže našeg kandidata koji je uistitnu prihvatljiv svima u BiH koji žele europsku i stabilnu budućnost ove zemlje. Ova kandidatura nije hir jednog pojedinca", izjavio je Čović koji je siguran da će HDZ BiH nakon izbora u listopadu ostati dio vlasti u toj zemlji ali neće, kako je kazao, ponoviti greške počinjene nakon izbora 2022. godine i kada je formirana vlast koja je, kako tvrdi, bila "iznuđena".

Tada je izbačena iz vlasti Stranka demokratske akcije (SDA) što je bio rezultat neprikrivenih pritisaka bivšeg američkog veleposlanika u Sarajevu Michaela Murphyja.

"Oni koji imaju većinu u državnom Domu naroda iz bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda moraju biti dio vlasti. Oni koji imaju legitimne predstavnike u Predsjedništvu BiH kombinirano s domom naroda morat će biti dio te većine koja će obnašati vlast. Ako uspijemo napraviti novo Vijeće ministara do kraja ove ili bar početkom iduće godine, naš prvi prioritet će biti vanjska politika, stabilizirati sebe na europskom putu, jer sad smo u velikom zaostatku", kazao je Čović.