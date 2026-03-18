Čović sa Šuicom i Weberom: Ubrzati EU reforme i osigurati ravnopravnost Hrvata

Banja Luka: Andrej Plenković nazočio polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petričevac | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Ubrzanje europskog puta BiH te osiguranje jednakopravnosti Hrvata i očuvanje pozicije konstitutivnih naroda bile su ključne poruke koje su dužnosnici HDZ BiH u srijedu uputili tijekom susreta s dužnosnicima Europske komisije i Europske pučke stranke (EPP) u Bruxellesu. Kako je priopćeno iz HDZ-a BiH, izaslanstvo predvođeno čelnikom Draganom Čovićem naglasilo je tijekom razgovora s povjerenicom Europske komisije za Mediteran Dubravkom Šuicom te predsjednikom EPP-a Manfredom Weberom potrebu ubrzavanja reformskih procesa.

“Bez istodobnog napretka u reformama i rješavanja pitanja legitimnog političkog predstavljanja nije moguće osigurati dugoročnu stabilnost zemlje niti njezin napredak prema članstvu u Europskoj uniji”, stoji u priopćenju.

Izborna reforma ponovno je istaknuta kao jedno od ključnih pitanja. Iz HDZ-a BiH naglašavaju da se njome želi osigurati legitimno predstavljanje bez preglasavanja.

Hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini godinama upozoravaju na praksu preglasavanja, posebno u izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Smatraju da takva praksa narušava načelo konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja te dovodi u pitanje političku jednakopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda. 

Europski put BiH predstavljen je kao proces koji podrazumijeva konkretne reforme – od jačanja pravne države i borbe protiv korupcije do poboljšanja investicijskog okruženja i zaustavljanja odlaska stanovništva.

Dužnosnici HDZ-a BiH istaknuli su kako će nastaviti zagovarati dijalog domaćih političkih aktera uz snažnu podršku europskih partnera, ocjenjujući da je upravo kombinacija unutarnjeg dogovora i ubrzanih reformi ključna za iskorak BiH prema članstvu u Europskoj uniji. 

Izaslanstvo HDZ-a BiH boravi u Bruxellesu gdje se u srijedu obilježava 50 godina djelovanja Europske pučke stranke. 

